Todos los finalistas uruguayos de El Ojo en un post

Esta semana se viene una nueva edición de El Ojo de Iberoamérica. Un evento en el que, desde hace 2o años, las figuras más destacadas del rubro brindan conferencias inspiradoras y premian las mejores ideas iberoamericanas.

Antes de conocer a los ganadores, en TEO reunimos a todos los finalistas uruguayos para que puedas tener un pantallazo de cuáles son nuestras ideas más valoradas por algunos de los profesionales más importantes de la región.

Ahora sí, estos son todos los finalistas uruguayos en El Ojo de Iberoamérica 2017:

EL OJO GRÁFICA

-Secreto 1, de Young & Rubicam Uruguay para Radio Monte Carlo 930 AM deMonte Carlo 930 AM. Uruguay

-Secreto 2, de Young & Rubicam Uruguay para Radio Monte Carlo 930 AM deMonte Carlo 930 AM. Uruguay

-3er piso, de Grey Uruguay para Campaña por el manejo responsable deAutomóvil Club Del Uruguay. Uruguay

-5to piso, de Grey Uruguay para Campaña sobre el manejo responsable deAutomóvil Club Del Uruguay. Uruguay

EL OJO RADIO

-Mucho, de Grey Uruguay para Promoción OCA de Automóvil Club Del Uruguay. Uruguay

-Instituciones y servicios financieros Así sonó 1, de Young & Rubicam Uruguay para Campaña sobre seguridad vial de Banco de Seguro del Estado de Uruguay. Uruguay

-Instituciones y servicios financieros Así sonó 2, de Young & Rubicam Uruguay para Campaña sobre seguridad vial de Banco de Seguro del Estado de Uruguay. Uruguay

-Instituciones y servicios financieros Escalera, de Havas WW Gurisa para Garantía de alquiler de ANDA. Uruguay

-Matar, de Punto Ogilvy & Mather para Ovación de El País Uruguay. Uruguay

-Letras bravas [Campaña], de Punto Ogilvy & Mather para Institucional de El País Uruguay. Uruguay

-Mediotanque [Campaña], de Havas WW Gurisa para Hamby de Marfrig Uruguay . Uruguay

-Recursos naturales [Campaña], de Havas WW Gurisa para Nativa de CCU Uruguay . Uruguay

EL OJO VÍA PÚBLICA

Bacteriads [Campaña], de The Electric Factory para Lifebuoy de Unilever Uruguay. Uruguay.

Una ciudad, dos caras, de Young & Rubicam Uruguay para Denuncia de la pobreza de TECHO Uruguay. Uruguay.

EL OJO PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL:

Noldchter, de Amiga para Arri 100 años de Musitelli. PA: Bombay Films. D: Gustavo Pérez. Uruguay.

EL OJO PRODUCCIÓN DIGITAL:

-Read to me, de The Electric Factory para Read to Me de Eme Content. Uruguay

EL OJO MEDIA

Uso innovador de la Vía Pública.

-Bacteriads, de The Electric Factory para Lifebuoy de Unilever Uruguay. Uruguay

EL OJO PRODUCCÓN GRÁFICA

Mejor Fotografía original

-Museo, de Punto Ogilvy & Mather para Web C de Laboratorio Roemmers Uruguay. Uruguay

EL OJO SUSTENTABLE

– Códigos responsables, de WILD Fi para Havana Club de Pernod Ricard Uruguay. Uruguay