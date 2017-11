Los ojos que vieron El Ojo.

Un año más se fue El Ojo de Iberoamérica, un festival lleno de talentos, buenas ideas y charlas que están buenísimas de gente muy grosa. Sin dudas ir a El Ojo es una experiencia que hay que tener, y si vas, está demás poder compartir con el resto todo lo que se vive. Por eso le preguntamos cómo lo vivieron a los chicos que fueron a través de Teo y gracias a la organización de El Ojo, que cada año nos da entradas para que más jóvenes y estudiantes puedan ir a esta fiesta iberoamericana de la publicidad.

Esto fue lo que nos contaron Emiliano Porcile y Romina Pagliaro:

¿Qué fue lo mejor de El Ojo?

Emi:

Qué pregunta difícil, todo el evento fue una experiencia genial, los oradores y el intercambio con gente de toda américa contribuyeron a abrir la cabeza y reflexionar sobre el mundo de la publicidad, dónde está parada y hacia dónde se dirige.

Pero si hay que elegir algo me quedo con las conferencias que, del punto de vista de un estudiante, escuchar a los monstruos de la profesión me aportó muchísimo

Romi:

Darme cuenta que en publicidad es clave tener ganas. Todas y cada una de las conferencias tenían algo en común: las ganas. Los enfoques eran diferentes, lo que planteaban y mostraban también pero todas las conferencias me dejaban la misma sensación; lo que hagas, hacelo con ganas, con dedicación y con alma.

¿Qué idea les sorprendió?

Emi:

Creo que las ideas que más me sorprendieron fueron las propuestas por Shell donde una marca tan vinculada al petróleo esté fomentando el uso de energías limpias, llevando, aparte, el acceso a la misma de forma gratuita a los lugares que no contaban con ella. Lo que me gusta de esta idea son 2 cosas; primero el cambio real que se puede hacer en el mundo desde la publicidad, alejándose del preconcepto de que la publicidad es frívola y solo quiere vendernos algo. Y cómo este cambio viene de la mano de un giro total de la empresa que lo lleva adelante, que se dio cuenta cual era el camino que el mundo tomaba y tomó el riesgo.

Best day of my life #makethefuture

Marca: Shell

Romi

El banco Next. Considero que es una idea sorprendente desde el momento 0 que se plantea el hecho de que ir al dentista a esa generación le resulta más atractivo que ir a un banco.

Un nuevo banco connected by design

Marca: NEXT

Agencia: R/GA San Pablo

¿Siempre hay una charla que te marca, cuál fue y por qué?

Emi:

La charla que más disfrute fue la de Chacho Puebla que fue realmente entretenida por la forma de ser de él, pero que lo más interesante fue su punto de vista sobre la inteligencia artificial, un tema que fue tratado por varios oradores en ciertos tonos apocalípticos, pero que Chacho lo planteo desde un punto de vista más positivo, con ideas que integraban la IA en las agencias y reformulando el papel de los creativos.

Romi:

Por suerte ya tuve la oportunidad de escuchar a Eva Santos en un Desachate y sigo creyendo que es una crack y la admiro por muchas cosas, pero esta vez me encanto la charla de Chacho Puebla. Me encontré amando su manera de exponer una charla y claramente lo que dijo, en este momento no me acuerdo de algo puntual de su charla pero sí sé que todos los que estábamos en la sala de conferencias en ese momento, nos reímos mucho y asentíamos con la cabeza mucho también, no creo que todos estemos equivocados.

¿Qué les dejó El Ojo? Alguna reflexión, experiencia o aprendizaje que quieran compartir.

Emi

Primero es una experiencia que todo publicista debe vivir alguna vez.

Hubieron 3 temas que fueron comunes entre los distintos oradores, la reestructuración de las agencias, el miedo a ser desplazados por la tecnología (un miedo a largo plazo) y como el objetivo de hoy en día es hacer publicidad que sea más entretenida, que genere algo en el consumidor y que acerque a la marca a este.

Romi

Me dejó un mix de sensaciones que podrían resumirse en: es difícil, pero vale la pena. Estoy hablando de lo que es laburar en este ambiente, y sentirse cómoda con eso, feliz por decirlo de alguna manera.

Me dejo mucho aprendizaje pero también muchas reflexiones internas que supongo, son parte de un proceso.

Gracias Emi y Romi por compartir esto con nosotros y nos encanta que haya sido una experiencia enriquecedora para ustedes!