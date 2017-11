Daniel Granatta “la conversación sobre el futuro cercano de la publicidad es totalmente irrelevante”

Leído hoy en mi timeline, como comentario en un post de Nacho Zuccarino sobre un artículo de Fernando Vega Olmos que responde a Jorge Martínez de AdLatina:

Daniel Granatta: Voy a escribir intentando que al escribirlo yo también lo entienda un poco mejor: la conversación sobre el futuro cercano de la publicidad es totalmente irrelevante. Y el que 25 personas se junten en una sala en un festival a hacer exorcismo de sus problemas con sus clientes es completamente irrelevante, es la orquesta del Titanic.

Y es irrelevante porque, y espero que nadie que lea esto se lo tome personal, la publicidad no es una industria generadora de cambio sino una consecuencia-comportamiento generado a partir de un ciclo que lleva en curso desde tiempo inmemorial y que transita así:

Cambio tecnológico > Cambio económico > Cambio social > Cambios en la forma en que se comportan las personas

Y a partir de esa forma en que se comportan, vuelve a haber cambio tecnológico, etc etc etc

Cuando hablo de este cambio tecnológico ni siquiera me refiero a las apps y Silicon Valley y los Netflix, Airbnb, etc, sino hablo de la revolución industrial o la invención de la imprenta, o incluso la de la escritura misma.

La publicidad vive su época de oro como consecuencia de este ciclo, tras la 2a Guerra Mundial, el cual deviene en:

Desarrollo masivo de los medios de producción tras el crack del 29 > Más trabajos, más desarrollo urbano, más dinero, etc. > Se adopta el capitalismo como modo de vida > La gente compra hasta lo que no sabía que quería/podía comprar.

En ese último eslabón es donde entran la publicidad y las marcas como brújulas de diferenciación en un mundo donde cada vez hay más opciones en cada categoría. Pero nada de eso importa, porque el ciclo ha llegado a su fin, y ahora estamos de regreso en la parte que está entre Cambio Tecnológico y Cambio Económico. Aún no sabemos las implicaciones sociales de a dónde nos llevará lo que estamos contemplando hoy día, mucho menos los comportamientos o industrias que se generarán de ello.

Por eso, querido, y perdona la cuartilla, creo que estos devaneos filosóficos sobre publicidad no sirven para nada, porque la publicidad del futuro no la van a escribir los que trabajamos alguna vez en agencias, sino los que están generando una nueva economía y una nueva sociedad. Tú trabajas en Google y lo ves de primera mano todos los días. A veces para bien, a veces para mal. A veces con una invención revolucionaria, a veces con una cagada que hay que quitar en la siguiente versión de ese mismo software. Y contra eso, que desde la industria se opine, al final pareciera como JP Morgan hablando de Bitcoin, o los taxistas hablando de Uber. No digo que esté mal, pero no sirve para mucho más que para lo que sirve un desahogo con tu psicólogo de cabecera. De hecho es la comparación que siempre se hace entre la agencia y su comercial de 30″, contra el chico que le habla a millones de personas y vive de ello.

Lo que sí tiene validez es la reinvención a nivel individual (como individuo o como compañía), el cómo reutilizar la creatividad como herramienta en un mundo convulso (como corresponde a esa parte del ciclo en la que estamos) con incertidumbres, promesas, acosos, terremotos, incendios, “desloggeo” de los sistemas y de sus clases políticas, etc. O incluso la identidad misma de los países, tal como los conocemos.

Así que, si una agencia de publicidad o marca quieren tener alguna relevancia hoy, primero se tiene que ubicar en la dichosa parte del ciclo en la que estamos. Donde la vida ya no es un problema de opciones, sino de paradigma. Donde beber un refresco o no es una cuestión casi ideológica, y donde la competencia de un refresco no es otro, sino el agua. Donde la gente usa Ubers y no taxis, porque Uber vive en la parte de Cambio tecnológico, y los taxis siguen viviendo en la de Usos y costumbres del ciclo anterior. Donde hacer una transacción es abrir un app y no ir a una sucursal física de un banco. Y así sucesivamente con todos los ejemplos que todos conocemos de Nokia, Kodak, Blockbuster, etc etc etc.

Así que, no me quiero poner nihilista, pero esta versión de la publicidad, la de los fees por horas hombre, las multinacionales, los premios, etc. is over. OVER. Dead. Finito. Kaputt. Y la nueva versión pasa por actores como los Google, los Facebook, los Elon Musk (que te vende un coche sin un solo comercial) o plataformas como Netflix donde los contenidos son a la vez contenido, research o publicidad.

Sí, creo que lo tengo un poco más claro 😂🤖

—-

Podés leer todo acá.

Daniel Granatta es actualmente consultor de Innovación y Diseño de Futuros pero también ha trabajado durante muchos años en publicidad en agencias como Grupo W, JWT México donde fue Director General Creativo y en Flock, inició un movimiento que buscaba un cambio disruptivo en la forma de hacer publicidad en la industria mexicana.

En su faceta como publicista, Daniel ha ganado importantes premios del mundo de la publicidad, incluidos 6 leones en Cannes en un solo año, y ha sido jurado en gran cantidad de festivales. También es escritor de libros y columnista en diferentes revistas y blogs, así como instructor en universidades y escuelas en España, Estados Unidos, México y Colombia.