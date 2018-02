Advergaming: experiencias para tu marca

Todo el tiempo estamos buscando formas de innovar, y hacer con nuestras marcas cosas interesantes y sorprendentes. Hoy más que nunca, buscamos no solo que los consumidores recuerden nuestros avisos sino que también vivan con nuestras marcas una experiencia.

Sin embargo, hay un mundo que casi nunca tenemos en cuenta, y que es muy popular: el gaming. La comunidad gamer en uruguay es bastante grande, pero en publicidad no se le suele dar la relevancia que tiene.

Si bien la fusión entre publicidad y gaming no es algo muy usual en nuestro país, existe y nos presenta con grandes posibilidades para la interacción con nuestros consumidores y en la construcción de la imagen de marca. Esto ya sea creando un juego customizado con la marca, o realizando acciones BTL que generen una experiencia buenísima que va más allá del consumo.

Para hablar un poco sobre el tema, en teo entrevistamos a Jesús Fabre y a Everton Baumgarten Vieira .

Everton Baumgarten Vieira trabaja con desarrollo de videojuegos desde el año 1999. A partir de su propia iniciativa, en 2003 comenzó a gestionar un nuevo departamento en la empresa llamado Ludus, el cual daba servicio de juegos para capacitación de personas, conocidos como serious games. En 2010 co-fundó su estudio Izyplay, radicado en Pelotas (Rio Grande do Sul, Brasil) que desarrolla proyectos propios, advergames y presta servicios de outsourcing en diversas áreas del desarrollo de juegos.

A lo largo de su carrera, Everton trabajó para empresas de la relevancia de HP, Nokia, agencias como Wunderman, WMCcann

Jesús Fabre trabaja con consultoría de producto, negocio y marketing en el área de videojuegos desde 2009, centrado en apoyar a los desarrolladores independientes, su foco desde 2012 está en el mercado latinoamericano y europeo. Ha colaborado con algunos de los principales estudios de la región como Aquiris Game Studio (Brasil), Efecto Studios (Colombia), Games Starter (México) y más recientemente está trabajando en el Summit internacional de Desarrollo de Videojuegos de Uruguay, LEVEL UY.

Desde ya muchas gracias a ellos por tomarse el tiempo de contarnos un poco sobre el tema.

Sin más, los dejo con la entrevista.

1.¿Qué es el advergaming?

El advergaming es la práctica que usa los principios del juego para promocionar una marca, idea o experiencia. Surge al inicio de los años 80 de forma tímida para explotar como forma de llegar al público en el mundo digital en la era de Internet y las redes sociales frente a medios más tradicionales. Actualmente convive con los medios físicos y es común ver advergames en las estrategias de agencias publicitarias.

2.¿Qué posibilidades permite?

Existe una amplia variedad de propósitos para los que se puede usar un advergame. Puede usarse para promover una marca dentro de un juego que ya esté establecido en el mercado, lo cual se denomina “posicionamiento de producto”. Los resultados más efectivos cuando la marca o el producto tienen un contexto en el juego, ya que están integrados.

3.Teniendo en cuenta que a la hora de contar una idea debemos decirle al cliente tema presupuestos y tiempos, y que los tiempos de la publicidad son acotados. ¿Cómo podemos convencer a estos clientes que vale la pena el esfuerzo?

La producción de un advergame es similar a la de un juego de entretenimiento. De esta forma, es muy importante usar una metodología ágil que nos ayude a optimizar nuestros tiempos. El tiempo medio que se dedica a desarrollar un advergame estaría entre 1 y 3 meses. También es muy importante remarcar sus ventajas, como:

Tiempo de exposición.

A diferencia del mercado tradicional, un juego tiene un impacto en la audiencia mucho más largo. Estamos hablando de meses, no de días, como sucede en un anuncio de TV o un banner.

Interacción.

Un advergame permite al usuario interactuar con la marca o con el producto. Esta experiencia es infinitamente más profunda y superior a los otros medios de marketing.

R.O.I.

En un advergame es posible rastrear los pasos del usuario con KPI (Indicadores Clave de Rendimiento). De esta forma, se puede usar esta información para mejorar el producto o incluso para crear nuevos materiales que encajen mejor en el comportamiento del cliente.

4.Contanos sobre otras posibilidades que no impliquen desarrollar un juego de 0.

Es posible hacer integraciones rápidas entre un juego y material publicitario. Entre ellos, el mencionado Product Placement (posicionamiento de producto), también conocido como marketing embebido, es una técnica que consiste en añadir referencias a marcas específicas a un trabajo ya realizado que cuenta con una gran base de jugadores y que conlleva un mínimo esfuerzo. Ejemplos de estos pueden ser el caso de Farmville, en el cual se integraron marcas como Lacta y McDonalds.

5.¿Qué puede aportar el gaming a la creatividad publicitaria?

La principal cualidad de un videojuego es la inmersión, condicionada por su interactividad, el dar la posibilidad a un jugador de sentirse parte de un mundo en el que en otros medios es un simple observador. De esta forma el consumidor establece un lazo más cercano con ese juego en el que la marca está presente, no quedándose limitada la experiencia a un vínculo entre un consumidor y la marca a nivel individual, sino que ese vínculo puede darse entre varios consumidores, al poder interactuar con otros jugadores online, o localmente. El soporte digital del juego y el tipo de modelo como servicio (League of Legends, World of Warcraft, Overwatch) hace que el contenido pueda cambiar con gran velocidad y adaptarse a épocas, audiencias y necesidades del cliente como pocos otros medios consiguen.

6.¿Cuál es el ejemplo de advergaming que más te gusta y por qué?

No tengo un favorito, pero destacaría el videojuego de McDonalds, que en su día me inspiró mucho sobre cómo trabajar en este mercado:

Es divertido, no tiene exceso de información y sus mensajes son claros, sin obstaculizar el gameplay.