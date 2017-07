¿Y si el Grand Prix fue para Publicis?

Hace pocos días terminó Cannes y más allá de los ganadores, el anuncio de Arthur Sadoun, CEO del Holding Publicis, quedó sonando más fuerte que la Fearless Girl y el utilitario Meet Graham. “El grupo Publicis se retira un año de toda actividad de Festivales”. ¡Kaboom! El de WPP salió a trancar. El de Omnicom salió a trancar. Todo CEO que tuvo un micrófono cerca salió a llorar. Los creativos de Leo Burnett Chicago salieron a llorar. Algunos a cruzar al de Publicis, otros a decir que en realidad no estaría tan mal. Nadie a ciencia cierta sabe si la noticia inicial fue solo por PR o va en serio, ni siquiera sabemos si las réplicas son parte de lo mismo. Lo cierto es que Cannes el año que viene puede tener la misma cantidad de inscripciones o tan solo una fracción, pero la gran pregunta que uno puede hacerse con un golpazo de este tamaño es, ¿lo necesitamos tanto?

¿Qué pasaría si la mejor idea de Cannes 2017 fue la de vivir un año sin Cannes o cualquier otro festival? ¿No es que las ideas más disruptivas son las que hacen todo lo contrario a lo que veníamos haciendo? Lo que sí es seguro, es que es de la única idea que se sigue hablando del último Cannes. Tal vez nuestra reacción no es más que miedo a lo nuevo, lo cual sería paradójico. Terror mejor dicho. Donde muchas de las herramientas que utilizamos para trabajar, de repente entran en riesgo de no tener más sentido y lo único que importa es lo que le pasa a la gente con esas herramientas que tenés en las manos. ¿Seguirán sirviendo? Tal vez después de todo ese Oro no era más que un Shortlist en los Vida Real Awards. O menos capaz. ¿Te imaginás procesando que tu Oro no es más un Shortlist (o menos) en realidad? ¿No es algo nuevo eso? ¿No es algo bueno después de todo, considerarlo como el único canon para la creatividad? Imaginarlo por un rato, nomás. ¿No cambiaría un poco todo? ¿No lo cambiaría para mejor?

Muy seguramente en 2019 vuelva Publicis, o no. Lo peor que puede pasar es que nuestro miedo a evolucionar ignore que uno de los 3 holdings más grandes del mundo se retiró sin sentido y sigamos mirando a Cannes sin 1/3 de nosotros, todos los junios, hasta el fin de los tiempos.