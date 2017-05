Vuelve Sister – el curso de Planificación Estratégica de Brother.

Las cosas que gustan hay que repetirlas. Por eso por tercer año consecutivo Brother presenta Sister, el curso de Planificación estratégica perfecto para todos los que trabajamos con Ideas. En la sede Montevideo, los profesores serán Álvaro Barrera, Senior Executive de Públicis Ímpetu, Cecilia Drever Directora y Planner de Amiga, Fernanda Ariceta, Directora de Alva Creative y Pablo Cáfaro Director Creativo y Socio Fundador de Pituco) Además de las clases de inspiración con profesionales de toda la industria; estrategas, clientes e investigadores.

Para contarles un poco sobre el curso les presentamos a director académico de Madrid y Barcelona, Gem Romero Head of planning en Hello-LOLA

Acá toda la información del curso.

¿Planificador se nace o se hace?

Perdón. Abro paréntesis: (¡Qué fea la palabra “Planificador”! “Estratega”, por favor. No es bonita tampoco, pero es mucho mejor. “Planificador” suena a alguien que solo analiza, que solo sigue procesos establecidos, que solo crea planes, que rechaza todo lo que no es lógico… Y un estratega no debería ser así. Creo.

La respuesta: se hace. La capacidad estratégica, que probablemente sea una mezcla de muchas otras capacidades, se adquiere a base de aprendizaje, trabajo y esfuerzo.

Como pasa con cualquier capacidad, cierto es, hay gente que por su manera de ser la desarrolla mejor o más fácilmente.

¿Cómo son los procesos de planificación en Lola?

Dinámicos. En función de cada trabajo, lo que requiere, su naturaleza, los recursos disponibles… se procede de una manera o de otra.

De hecho, el hacer estrategia sigue una lógica, pero raramente un proceso cerrado.

Dicho de otra manera, hacer estrategia no es como freír un huevo. Es más parecido a cómo crear un plato que guste a niños inapetentes.

Por diferentes razones en Uruguay escasea el rol del planificador estratégico ¿Qué le recomendás a una agencia que se le dificulta tener en su equipo un planificador?

Tanto a esa agencia sin estrategas, como a los clientes que no quieren pagarlos, les invitaría a pensar en lo siguiente: cuando hay acción de comunicación (es decir, cuando hay creatividad en medios) la estrategia ha sucedido. Las decisiones sobre lo qué se transmite, lo qué no, a quién, a quién no, cuando, dónde… se han tomado.

Esa toma de decisiones puede sencillamente pasar al crear, o puede pensarse específicamente. Y acostumbra a dar mejores resultados pensar y decidir antes de hacer, que lanzarse a hacer sin pensar.

¿Qué le recomendás a un creativo o un cuentas que debe asumir el rol de planificador?

Que sea consciente de que lo asume. Y que por lo tanto sea el responsable de tomar decisiones estratégicas. Eso es una estrategia, un conjunto de decisiones.

De hecho, da igual quién hace la estrategia. Lo que es recomendable es que alguien la haga.

¿Por qué crees que el rol del planificador estratégico a crecido tanto en los últimos años?

Porque los entornos, desde todos los puntos de vista, son cada vez más complejos. Y la toma de decisiones por lo tanto, se ha convertido en algo más complejo también.

Contamos una idea de tu agencia Lola y una idea de otra agencia donde sientas que la planificación estratégica fue fundamental.

Dejadme no contestar esta pregunta. Tengo una razón para ello. No me gusta separar la estrategia de la creatividad. Son las dos caras de la misma moneda, son la misma cosa. En una pieza de comunicación residen la estrategia y la creatividad, unidas.

Es decir, para mí hay buenas y no tan buenas campañas. Las de Lola, todas buenas. Ojalá.