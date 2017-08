Virales por Compact Disc

Fueron los primeros virales publicitarios de la historia, por lo menos en el formato digital.

Recorrieron CD’s, algún mail muy liviano y nunca llegaron al HD, pero fueron parte de una subcultura publicitaria e incluso se extendieron al público más desinteresado.

Los Banned Commercials son, de algún modo, los primeros virales digitales que hablan de publicidad.

Y nunca contaron con las ventajas de las redes sociales, o que les pongan unos pesitos de pauta, esos que hoy le ponemos a cualquier cosa para que resulten 200.000 views con audio desactivado.

El hecho de que contaran con una aparente y nunca comprobada censura seguro los había incluso más interesantes, era como conseguir algo hackeado o ilegal.

Ojo, no es que hoy no existan banned comerciales ni censura, pero cierto es que el recorrido y las barreras que debían romper los otros para llegar a los ojos del público son bastante mayores que “subir por error” a YouTube el spot que la crítica no quiso ver en tanda.

Acá quedan algunos de los que la memorabilia al alcance pone a disposición, pero se aceptan colaboraciones en el FB de Teo, o incluso en los comentarios al pie.

Este último tiene su perlita mágica! Descubierta al mundo por el SinCógidos que operaba la cámara en la castingera, que no dudó mostrarle al mundo la GRAN actuación de esta abuela armada hasta los dientes.

CORTEEEEEEEE