Viernes verde

Como me lo mostraron en un tweet, esta semana viene completita, completita:

Domingo: Game of Thrones

Lunes: Master Chef

Martes: Feriado

Miércoles: Marihuana

Jueves: Paro

(y agrego)

Viernes: este posteo 😉

A pesar de tanta cosa, todos sabemos que fue LA semana de Game of Thrones. Ed Sheeran, ¿WTF? Después de eso, claramente fue LA semana de la Marihuana. La semana que Uruguay volvió a hacer historia y a ponerse en la agenda internacional.

Por eso, en TEO no nos podemos quedar afuera de las páginas hinchadas de esta agenda y vamos a adentrarnos en el tema. Pero esto no va a ser repaso de todos los portales en los que salimos como “país vanguardista”, etc. No. Hoy es viernes, y no cualquier viernes, viernes de invierno. Porque como todos saben, Winter is here. –Sí, primero fue la semana de GOT-.

Entonces, qué mejor plan para este viernes frío, que quedarse mirando una película en casa. Ojo, no cualquier película, una que… exacto, esté alineada al segundo tema de la semana. Acá les dejamos una lista de clásicos (algunos no tanto) que si ya los vieron, siempre se pueden volver a ver:

Blow

This is the end

High School

Fear and Loathing in Las Vegas

Relocos y repasados

Pineapple Express

Limitless

El milagro de P. Tinto

Enter the Void

Trainspotting

Requiem for a Dream

Si ninguna de estas películas los convence, es una muy buena oportunidad para empezar a ver ALTA serie:

Rick & Morty

La mayoría están en Netflix y sino se pueden encontrar googleando pelispedia.tv.

P.d.: Todas estas películas pueden ser más divertidas. (Guiño, guiño)