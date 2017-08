Twitter y algunas cuentas que deberías seguir.

Al igual que muchos de ustedes, twitter forma parte del mi día a día. Tanto como consumidor, como generador de “contenido” y pongo “contenido” entre comillas porque es difícil llamar contenido a las chotadas que pongo en twitter. Pero sí, es contenido, es entretenimiento al igual que los informativistas, periodistas, deportistas, políticos, youtubers, estrellas porno, científicos, personalidades, músicos, humoristas, y una larga lista de etcéteras.

En estos más de 10 años de twitter, la plataforma de mensajería creada en primer instancia para funcionar por SMS por un grupo de estudiantes neoyorkinos, explotó dándole un nuevo concepto al mundo del blogging y dando inicio a la era del microblogging, llevando al extremo con sus 140 caracteres la famosa frase de Stravinski: “Cuanto más me limito, más me libero”.

Así vinieron los hashtags y los trending topics. El poder y la popularidad arrolladora con la que creció esta nueva plataforma hizo que increíblemente fueran los propios usuarios los creadores del retweet y la mención, porque las necesitaban para poder expresarse. Twitter, ya tenía vida propia. Mientras tanto, en paralelo nacían aplicaciones para subir fotos, videos, gifs que twitter fue incorporando hasta convertirse en lo que es hoy en día.

Con twitter nació una nueva forma de vivir los eventos en vivo y vimos como la pantalla transmutó en la multipantalla. Mundiales, Juegos Olímpicos y SuperBowl demostraron el poder del “tiempo real” de la plataforma. Seguro muchos de los que están leyendo este post, el domingo vieron Game of Thrones al mismo tiempo que leían los comentarios en Twitter.

Y no podemos dejar de mencionar grandes hitos como el tweet de los Oscars, Obama comunicando su reelección por twitter, Tump “el presidente que gobierna desde twitter” y millones de noticias que trascendieron primero en esta red social que en diarios, radios y por supuesto TV.

Seguramente muchos de ustedes tengan sus canales de Twitter preferidos. Yo me voy a limitar a poner algunas cuentas que me resultan ideas interesantes. Si alguno de ustedes tiene ganas, me manda las suyas y vamos ampliando la lista. Seguro hay millones.

