Spoiler is coming. Si no puedes contra los spoilers, únete a ellos.

Ya está entre nosotros la séptima temporada de Game of Thrones. Más de un año de espera para este aclamado momento, los fanáticos se preparan, cada uno a su manera, para ver su serie favorita. Pero no vuelve sola,

vuelve con los malditos spoilers. Siempre están esos seres despreciables que no pueden contener un segundo su ansiedad y deciden compartir en las redes sociales cada detalle de lo que pasó en el capítulo que vieron. No tienen un mínimo de piedad y respeto por el que no tiene contratado HBO, no pudo ver el capítulo estreno ese día o simplemente es partidario de esperar que estén todos los capítulos porque no soporta la espera entre uno y otro.

Game of Thrones es de las series más spoileadas y por eso el crew de la misma se preocupa por mantener cada secreto bien guardado. Han visto a fanáticos rastrear los lugares de filmación y sacar fotos, a paparazzis e incluso drones, Harington le confesó a Jimmy Kimmel cuando estuvo en su programa, que tuvieron que rodar capítulos falsos para despistar. Y bueno, tiene sentido, ya que cada episodio cuesta un promedio de 6 millones de dólares.

Pero aún así y a pesar del esfuerzo, algunos fans siguen spoileando y arruinando la experiencia de aquellos que aún no lo vieron.

Para los creativos cada problema es una fuente de inspiración y una oportunidad para salir con una buena idea, y BBDO Argentina la vio.

Desarrolló una campaña digital para el ingreso de Tarjeta Naranja en el mercado del entretenimiento a través de HBO GO, aprovechando el estreno de la serie más esperada y el problema más odiado por todos. Bajo el concepto “Spoiler is Coming” en referencia a la clásica frase “Winter is Coming”, crearon un equipo de personas para que llenen las redes sociales de falsos spoilers y así se confundan con los reales. Los fanáticos que se crucen con ellos jamás sabrán qué fue lo que realmente pasó en el episodio spoileado.

Bueno, ahora ya sabés que si hoy leíste algún spoiler de lo que pasó en el capítulo de ayer, puede ser que en realidad no te hayas enterado de nada 😉