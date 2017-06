Silvia Pírez – La favorita de los publicistas en MasterChef.

Cuando alguien en la agencia pasó diciendo que Silvia había quedado seleccionada para competir en Master Chef Uruguay lo primero que pregunté fue ¿Qué es Master Chef? Hacía tiempo que, por una u otra razón, había dejado de seguir lo aconteceres del mundo de la televisión.

Más allá de ser bastante observador, el tiempo que compartimos en la agencia no me dejó descubrir su pasión por la cocina. Debería haberlo adivinado cuando les recomendé a ella y su pareja, Nacho, un restaurante para comer en Lima, al que no entraron porque desde afuera había mucho “olor a frito”.

Lo cierto es que de un día para el otro apareció Master Chef, con nuestra publicista heroína de la cocina entre competidores. Silvia con su cuchara y delantal fue haciéndose un lugar y hoy está entre los 8 mejores.

Nos parecía oportuno entrevistar a la publicista capa de la cocina, una de las razones para prender la tele un lunes.

De publicista a competidora de Master Chef. ¿Cómo fue ese viaje?

Un viaje un poco largo pero natural. La realidad es que todos podemos tener pasiones distintas y hacer que sean importantes en nuestra vida, si así lo queremos. La publicidad es la profesión que elegí y seré publicista para siempre, pienso como publicista en todos los órdenes de mi vida. Es muy loco eso, porque sin duda es como ser una especie de freaky. Pero a los publicistas nos gusta ser raros, no? Y MasterChef llegó justo en ese momento en el que decido hacer un impass en mi carrera y ponerme a cocinar, otra pasión que traigo desde hace años y que se transformó en una forma diferente de expresarme y dar amor. Cocinar es un acto de amor. Es un viaje hermoso que comparto con Nacho, mi pareja.

¿En qué te sumó tu profesión publicitaria a la hora de competir en MasterChef?

En muy poco, el mundo de la televisión que yo conocía no tenía mucho que ver con el que descubrí gracias a MasterChef, participar en un formato televisivo con normas internacionales me aportó un know-how que no esperaba conocer.

¿Qué tienen en común la publicidad y la cocina?

Pa! Ahora que me lo preguntás… tienen algunas de cosas en común! Ambas como yo las concibo buscan mostrarse de una forma estética y atractiva, por ejemplo.

Habiendo trabajado en medios, conocés mucho de ratings. ¿A qué crees que se debe el éxito de MasterChef?

El rating como uno de los indicadores de audiencia siempre es el resultado de lo que la gente aprueba y elige ver en la TV. Una razón posible del éxito de MasterChef Uruguay es que la gente ansiara verse representada en la TV, ver uruguayos comunes participando y compitiendo en un formato que probó su éxito en todo el mundo, no podía fallar.

¿Cómo viste la tanda de MasterChef?

La tanda está divina! Y acá te responde la planificadora de medios, aunque le pese un poco la audiencia. Esta tanda es la que le dará a la TV una buena parte de la inversión publicitaria este año y le dará la oportunidad a los anunciantes de comunicar para un publico bastante amplio también.

¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Alguno tiene que ver con la publicidad? ¿Alguno con la cocina?

Mis planes para el futuro están sin duda relacionados con la comunicación y la publicidad, pero quizá ahora más cerca que nunca de la cocina, porque la gastronomía en general y todas las marcas y empresas que la componen si bien están viviendo un muy buen momento, precisan de la comunicación como nunca para mantenerse vivos y sanos. Esta zafra excepcional, merece un trabajo reparador y creo que la imagen de muchas marcas y empresas de gastronomía podrían crecer más de lo que esperan, si encaran más profesionalmente su trabajo de comunicación.