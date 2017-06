Santiago Cancela y Nicolás Delos: nuestros representantes en Cannes 2017

Como hace ya nueve años se llevó a cabo el concurso anual del Circulo Uruguayo de la Publicidad: Young Lions, el concurso del que participan jóvenes profesionales de hasta 29 años de edad para ir a representar a su país en Cannes.

En esta novena edición el brief presentado por UNICEF tenía como objetivo sensibilizar a los distintos actores de la industria publicitaria sobre la condición especial de los niños y el consecuente tratamiento que deben tener como público objetivo de la publicidad. Concientizar sobre el grave impacto que la publicidad no responsable dirigida a niños y adolescentes puede tener en su autoestima y relacionamiento social.

Este año los ganadores fueron Santiago Cancela de Young&Rubicam y Nicolás Delos de Agencia GO.

El próximo jueves se van a Cannes a representar a Uruguay pero antes, hablan con TEO.

Todavía no pudimos conocer la idea ganadora. ¿Cómo fue el proceso y la idea a la que llegaron?

Nico: Bueno, este año fue un poco particular, la categoría no fue prensa entonces no pudimos llegar con varias cosas, logramos un buen concepto y nos enfocamos en una pieza fácil de realizar.

Partiendo un poco de los personajes imaginarios como son Papa Noel, el Cuco y muchos otros, aprovechamos para mostrar la inocencia de los niños e intentamos dejar un lindo mensaje. Utilizar esa inocencia a favor para enseñarles valores.

Santi: Sabíamos que teníamos que hacer algo lindo, positivo, que fuera creativo y convenciera al jurado pero que también le gustara a Unicef. Sabíamos que eso era importante, el año pasado presentamos un trabajo al que le faltaba esa “emotividad” y entendimos que eso era un problema. Los niños tenían que ser los protagonistas y nos pusimos a pensar en ellos. Y si hay algo que caracteriza a los niños es su inocencia, esa inocencia que nos obliga a hacer énfasis en ser muy responsables cuando les hablamos desde la publicidad. Esa inocencia que hace que crean en Papá Noel, los Reyes Magos, el Ratón Pérez, el Cuco, etc. Entonces pensamos, “si los niños se creen esto, se pueden creer cualquier cosa” y enseguida se nos vino a la cabeza esa frase del Tío Ben “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. ¿Lo usamos para el bien o para el mal? La respuesta es obvia y ahí se nos ocurrió la idea: Ya que los niños se creen todo lo que les decimos, aprovechemos para enseñarles valores.

Para encarar el brief, ¿pusieron en práctica herramientas que hayan adquirido de sus agencias?

Nico: Si, se aprende muchísimo en las agencias y más dentro de creatividad, en este caso el criterio es fundamental, digamos que es como el tono en el que habla el cliente, es algo que vas moldeando, entendiendo con el tiempo y tus directores creativos también te ayudan a formar.

Tenés 48 horas para hacer la pieza, elegir un camino y manejar los tiempos para cumplirlo, por eso destaco el criterio dentro de todo.

Santi: Uno en la agencia aprende cosas todos los días que después va aplicando a lo largo de la carrera. Así que se puede decir que sí, todo lo que hemos aprendido en este tiempo trabajando en agencia nos sirvió para hacer el trabajo.

¿Qué significa este logro a nivel personal? ¿y profesional?

Nico: A nivel profesional es una meta cumplida, parece joda pero es como el fútbol, si sos futbolista queres jugar un mundial y encima con la chance de ganarlo.

Por el lado personal es una prueba más de que todo depende del esfuerzo y la insistencia que tengamos en lograr nuestros objetivos.

Santi: A nivel personal es algo increíble, vamos a vivir una experiencia tremenda que no me imaginé que viviría en muchísimos años. No hace ni dos que estoy trabajando y me voy a Cannes, es una locura. Y a nivel profesional creo que lo más importante va a ser lo que vivamos y aprendamos allá, no sólo en el concurso sino también en el festival en general.

¿Con qué esperan encontrarse allá? ¿Qué expectativas tienen?

Nico: Con el Mundial, una experiencia increíble, con lo mejor para ver y aprender, gente ilustre de todo el mundo y también con el concurso , que hasta no salir de eso la ansiedad te mata.

El año pasado fue una locura, la dupla que fue pudo ganar, nos encantaría.

Santi: Las expectativas son las mejores, van conferencistas de primer nivel y se premia a la mejor creatividad del mundo. Es el mejor festival de publicidad que hay, va gente de todas partes del mundo, las charlas van a estar increíbles y van a haber un montón de cosas más que no tengo ni idea de que van a pasar. Todo eso sin contar el concurso Young Lions, que va a ser toda una experiencia en sí misma. Espero aprender mucho y que me sirva para abrir la cabeza.

¿Cómo ven el trabajo uruguayo para este Cannes 2017? ¿Hay alguna idea local a la que le vean potencial para ser destacada en el festival?

Nico: De este año por lo que vi en el Desachate me gustó mucho el trabajo para ONU Mujeres de Amén y “Messi, andate” de Grey para el Portal 180, creo que justo este año no es de los mejores pero por suerte todo depende de un jurado, veremos.

Santi: Me gusta mucho “Messi, andate” de Portal 180, me parece que fue de lo mejor que hubo entre las cosas que ganaron en el Desachate. Tampoco hay que olvidarse de que no hubo idea del año, y después del Desachate no vi nada que me llamara particularmente la atención. Pero como en todo festival, puede pasar cualquier cosa. Nunca se sabe, esperemos que Uruguay se pueda llevar algún que otro león.

Por último, hace poco salió un post en TEO “no te entiendo sub-30”. Como sub-30 y ganadores, ¿qué opinión les despierta el post?

Nico: Nadie puede discutir la poca participación que hubo, este fue mi cuarto año concursando y recuerdo el primero cuando no era ni socio del CUP y compañeros de Y&R me obligaron a participar, hasta me ayudaron con los 6 meses de anticipación que el CUP pide, entiendo que falta motivación y difundir el mensaje.

Creo que más allá de la poca voluntad o poca aspiración profesional que estamos teniendo dentro de la publicidad también el sistema debería concientizar mas a los jóvenes creativos sobre la escala del concurso, sería ideal que cada agencia se preocupara un poco por tener a cada sub 30 concursando y que no quede nadie afuera.

Comparto también que la poca participación debilita la calidad del concurso, pero bueno en mi caso trato siempre y voy a seguir tratando de incentivar a que se anoten a todo lo que ofrezca el CUP o Brother , somos la generación que en algún momento va a estar arriba y estaría bueno llegar con todas las herramientas que vayamos a precisar.

Santi: Que la cantidad de gente que participa del concurso es muy poca para lo que es el premio creo que es algo que no discute nadie. Eso también lo hace una oportunidad única para los que participamos acá en Uruguay. Es verdad que en otros países hay más cupos, pero también participan muchas más personas. Me parece que hay un problema de comunicación en este sentido. Yo conozco gente que trabaja en publicidad que ni siquiera sabía de la existencia del concurso. Hay un grupo grande de colegas que se mantiene un poco por fuera de este círculo en el que estamos los que sí participamos. A esa gente, esta información no les está llegando, en parte también porque ellos no se acercan o no les interesa. Después están los que no se tienen fe para ganar o a los que no les interesa mucho el festival de Cannes, que tenemos que aceptar que existen y están en todo su derecho. Y por último, capaz que la realidad es que somos pocos los profesionales sub 30 (y socios del CUP) que nos interesa tanto la creatividad en Uruguay.

Desde TEO, aprovechamos para desearles toda la suerte y que disfruten esta tremenda experiencia. ¡Arriba!