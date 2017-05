Que vuelva la prensa

“Que vuelva la prensa” decimos en la agencia cuando estamos siendo azotados por un tsunami de posteos. Cambió todo tan rápido que cuando nos quisimos acordar todo nuestro día a día se vio transformado por este nuevo fenómeno.

Y en el caso de muchos que pasamos gran parte de nuestra carrera pensando ideas para prensa, radio y TV el cambio fue contundente. Presenciamos un cambio de paradigma que derivó en una transformación que nos dejó un poco perdidos.

Ahora, después de mucho ensayo y error, de armar y desarmar departamentos digitales, de pasar del amor al odio con el concepto “creativo digital” y “agencia digital” da la impresión que las reglas están un poco más claras. Al menos desde el punto de vista creativo.

Sabemos los medios que tenemos y cómo cruzarlos para lograr cosas. Conocemos los objetivos, que son más o menos los mismos de siempre, pero adaptados a estos nuevos formatos y sus posibilidades. Y conocemos que tipo de contenido tiene mejor resultado en la gente.

Todo “el humo” generado por aquellos Mesías de la comunicación que venían a explicarnos como dejar de ser unos cavernícolas, se fue con el viento dejando reenamorarnos la esencia de nuestro negocio: las ideas.

Pero la creatividad es cambio y nos tocó cambiar. Ahora corremos atrás de engagement, tenemos los ojos de los clientes en cada posteo y en los departamentos creativos hay gente que increíblemente sabe manejar el Excel. Aumentaron las promociones, los rodajes de bajo presupuesto, la utilización de banco de imágenes. Las marcas se convirtieron en canales, el contenido pasó a ocupar un lugar central en el discurso y la inmediatez tomó un valor nunca antes visto.

Hay más oportunidades pero también más mucho más trabajo. Y tiene sentido. Quedarse atado al mismo formato seguramente resultaría en un agotamiento de la publicidad. Sería como una banda que nunca evoluciona su música. Como los Beatles tocando toda la vida “Love me Do”.

El paradigma tecnológico nos confundió un poco. Creímos que la publicidad se estaba convirtiendo en tecnología, cuando en realidad (una vez más), la tecnología simplemente era la encargada de provocar el cambio. La tecnología empujó a la publicidad a cambiar porque por más creativa que sea nuestra industria difícilmente se hubiera transformado por sí misma.

Nunca lo hubiéramos hecho. No sé donde escuché decir que el problema de la industria publicitaria es que no hay un dinero destinado a equivocarse y por ende, a aprender. A diferencia de industrias relacionadas con la innovación o el emprendedurismo. En la publicidad no hay margen de equivocarse ni de proyectar realmente a futuro. Y por momentos da la impresión que en lugar de crear las tendencias, estamos todo el tiempo corriéndolas de atrás.

Darwin lo dijo: “Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, son las que se adaptan mejor al cambio”.

¿Cuántos cambios más está preparada la publicidad para sobrevivir? Ya nos enteraremos.