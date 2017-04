Predicciones 2017 – Prensa y Campaña de Prensa

El jurado estuvo presidido por Mario Taglioretti. (Publicis Impetu) e integgrado por Victor Calistro (Amén), Nico López (Young & Rubicam), Gonzalo Boullosa (Grey), Maxi Opizo. (Suárez y Clavera).

Con ustedes la opinión de Mario Taglioretti sobre la categoría:

Mi sensación general es que la categoría prensa está cerrando un muy mal año. Mucho peor que otros años.

Al principio me sorprendió un poco. Pero una vez que lo pensé 5 minutos entendí que no hay nada para sorprenderse.

Juzgar prensa hoy es como evaluar un concurso de autos clásicos. Hay algunos más lindos, otros menos, pero casi todos son muy difíciles de ver en la calle. Como en los autos clásicos, la mayoría de los avisos de prensa más sofisticados responden al fanatismo de los dueños, que siguen peleando por mantener vivo algo que quedó en el pasado. La publicidad gráfica hoy en día está en crisis, los medios gráficos en versión papel están en crisis y la gran mayoría de los avisos que vemos publicados en ellos son ofertas sin demasiada sofisticación. Los creativos de las Agencias seguimos peleando contra el tiempo, sacando avisos a puro corazón que pertenecen a una lógica del pasado. Lo hacemos por amor a las ideas, a los premios y porque la prensa sigue siendo un medio que puede desarrollarse totalmente inhouse, sin entrar en grandes costos de producción y proveedores externos. En el mundo real, apenas quedan unas pocas categorías donde la gráfica sigue siendo protagonista y generando buenos trabajos: se me ocurren moda, belleza, automotores y poco más.

El nivel de este año quizás responda a que la realidad está llegando al laboratorio. La prensa, un medio maravillosamente expresivo, se está transformando radicalmente hacia lo digital, lugar en que los viejos avisos de una página ya no tienen sentido.

Por eso, es bastante lógico que haya pocas ideas y pocas ejecuciones destacadas. Me puse a comparar los ganadores de este año con los ganadores del año pasado y creo que ninguna de las campañas que seleccionamos ahora hubiera ganado en 2016. Hace tan solo un año, el Grand Prix del Festival fue una preciosa gráfica del Teatro Solís, una pieza bastante excepcional para la realidad de la categoría, pero había también otras que funcionaban bien, estaban bien producidas y tenían un cariño especial.

Me extrañaría que se den muchos premios en Prensa en el próximo Desachate. Y más me extrañaría que Uruguay gane algún premio en el exterior si no surgen nuevos trabajos. ¿Está mal? Creo que no. La realidad está pasándole factura a una categoría que, en los Festivales, los publicitarios hemos mantenido con respirador artificial a puro corazón.

Sobre la Predicción 2017 en sí, hubo una posición bastante unánime. Los dos Oros (pieza y campaña) fueron para Uniform, una campaña que cumple con varias cosas excepcionales en esta selección: la vimos todos, está muy bien ejecutada y es parte de la comunicación central del cliente. No sé si es la mejor campaña que ha hecho Uniform, pero este año le da y le sobra para destacar.

Prensa Pieza

ORO: Uniform Estereotipas 2 (Plutón)





PLATA: ACU (Grey Uruguay)

BRONCE: Explorador Bosque (Amén Montevideo)

FINALISTA: BSE Dominó (Young and Rubicam)

FINALISTA: Mintur Escape (Young and Rubicam)

Prensa Campaña

ORO: Uniform Estereotipas (Plutón)

PLATA_ ACU (Grey Uruguay)

BRONCE: Explorador (Amén Montevideo)

FINALISTA: Sancor Globos (Cámara/TBWA)