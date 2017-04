Predicciones 2017 – Idea del Año (por Juan Carlos Rodríguez)

Estamos llegando al final de las Predicciones y llegó el momento de la elección de la Idea del Año. En esta oportunidad, tenemos el agrado de contar con la participación de Juan Carlos Rodríguez, Director General Creativo de Badillo Nazca S&S de Puerto Rico. Muchas gracias Juan Carlos por la onda y compartir tus pensamientos con todos.

Aquí la devolución y el anuncio de la Idea del Año:

“De todos los Oros, hay tres trabajos que entre los que me dio trabajo destacar uno. Los tuve que ver una y otra vez para tratar de discernir cual merece ser la idea del año. “Idea del Año” es un título grande, pomposo, y en este caso tal vez separa demasiado esa idea de las otras. La verdad que pienso que la distancia es más corta entre estas tres ideas y , cómo pasa a veces en fútbol , el partido se define por detalles.

Me gustaron mucho estas tres ideas: Macro Parche de Macro mercado, Aeropuerto de Carrasco del Ministerio de Turismo y San Roque Perfume para el día de la madre.

Macro Parche me parece una buena campaña, aunque parte de un detalle y no de un gran in sight, (esto de usar y re usar las bolsas para muchas cosas) tiene , sobre todo a la luz de la categoría out door, un buen sentido de la oportunidad. Aprovecha muy bien un hecho anecdótico y genera un amplificación a partir justamente de un out door. Creo que es una idea eficiente, con un buen sentido de la oportunidad. Aquí la marca/agencia han estado atentas, aprovecharon el rebote y gol.

San Roque Prefume es una hermosa promo. Tiene ingredientes emocionales muy atados a la marca y le da al premio del viaje un sentido lindo, relevante. Un perfume es siempre una buena opción para regalarle a mamá y más aún si puede ser con su nombre y con un viaje a París.

El detalle que no me gusta de esta promo, es que deja un poquito de lado a quienes realmente son los compradores en el Día de madre: Los hijos. Pienso que el viaje podría haber sido para ambos. Es un detalle nada más, pero como dije a veces los partidos se definen por detalles.

Aeropuerto de Carrasco me gusta mucho. En primer lugar porque es de esas ideas que apunta a resolver un problema: Uruguay se conoce poco en el mundo. En segundo lugar porque aprovecha muy bien la energía, dormida hasta ahora, de que a los Uruguayos nos encanta promover nuestro país, invitar a que lo conozcan. Lo hacemos siempre cuando viajamos. Es cómo si quisiéramos que todos conozcan este secretito o tesoro escondido que es Uruguay cómo destino turístico.

En tercer lugar me gusta porque es simple.

Me gusta porque transforma a los Uruguayos, tan afectos a viajar y tan orgullosos de nuestro “Paisito” en promotores turísticos. Redonda.

El detalle de que las postales (al menos como se ven en el video) no estén en inglés me llamó la atención porque el Inglés es el idioma del mundo tal como se ve en el mismo video del caso. Este detalle pudo costarle el partido, pero el punto de resolver un problema no es menor. Cada día más nuestra tarea como publicistas pasa por resolver problemas de las marcas.

Por eso ésta es para mi la idea del año”