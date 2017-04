Predicciones 2017 – Idea del Año (Cuentas)

Llegó el momento de revelar los ganadores de Idea del Año, para algunos de los principales Ejecutivos de nuestro país.

Para ello contamos con un jurado de lujo, conformado por Julián Kanarek, Director de Amen Comunicación Ciudadana, Alvaro Barrera, Ejecutivo de Cuentas en Publicis Impetu, Cali Chavez, Directora de Cuentas en Havas Gurisa y Magela Giorgi, Ejecutiva de Cuentas en The Electric Factory Group.

Sin más demora, los ganadores:

Julian Kanarek:



“Pronosticar la idea del año es, además de un gusto, un desafío. Las piezas que vemos son las que, naturalmente han pasado por el filtro de los integrantes de la industria y obtuvieron oro en sus respectivas categorías. Esto implica despojarse de preconceptos sobre lo que pensamos de si una u otra pieza podían alcanzar la idea del año.

Ha sido un año complicado, se nota en el nivel general. Esto como industria nos interpela. Entre los oros hay buenas ideas pero menos de lo que esperaba.

Si hay una que se destaca del resto, por la simpleza de la acción y la frescura en su comunicación, es la campaña integrada Hamby – Mediotanque. Tiene en el centro a un cuasi patrimonio cultural de los uruguayos y cercano a la marca como un Mediotanque. Es una acción comunicacional que se trasciende a sí misma y que realmente integra a los medios en los que se desarrolla. Es actual, pertinente, popular y divertida.

Como siempre que nos exponemos a evaluar trabajos de otros se puede ser injusto, pero sobre todo en este caso es una visión personal (no hay un jurado en equipo). De todas maneras es saludable como industria mirarnos entre nosotros y destacar lo bueno que hace el otro. Deberíamos hacerlo más.

Gracias Teo por la oportunidad de escribir estas líneas, que sea un gran Desachate y suerte para todos”

Alvaro Barrera:

“En general me gustan las ideas chicas que se popularizan por ser buenas y por el sentido de oportunismo. Por eso, voy a premiar la Vía Pública “Macro Parche”: se sale de lo tradicional del medio, aprovecha un hecho que vio un poco menos de la mitad del país (bastante igual :)), y sigue la línea de comunicación de su linda campaña. Felicitaciones para todos los ganadores y gracias Teo por la invitación a participar”

Cali Chavez:

“Creo que el carácter de idea del año tiene que estar reservado para esas piezas o campañas que realmente logran crear algo nuevo. Todas las ideas que me tocó evaluar tenían bien ganado su oro, ya fuera por el oportunismo, el ingenio, la ejecución o el excelente uso de un recurso. Pero creo que la idea de Aeropuerto de Carrasco es la que da con esa talla de creadora de algo nuevo, en este caso transformando a cada uruguayo que viaja al exterior en un promotor de nuestro país.

Felicitaciones a sus autores y a los de todas las ideas que fueron finalistas en esta categoría”

Magela Giorgi:



“Llegó el momento del año en que nos ponemos a revisar lo que pasó en el año. Mirar el buen trabajo de colegas y amigos siempre es un gusto y un enorme honor.

Elegir nunca es fácil. Mucho menos cuando sabemos lo qué pasa detrás de cada campaña o cada pieza. Sabemos que la industria no da tregua, desafía cada año y nosotros mismos pretendemos ver cosas que nos superen y representen como mercado.

Este año es particular. Capaz que como todos, pero esta vez tenemos que mirar ese impuesto adicional que nos puso el 2016, exigiendo que las ideas tengan que prevalecer más allá de las dificultades de este momento donde las ideas tuvieron que valerse no por si solas sino ayudadas por el briefing proactivo y los presupuestos magros que 2015 supo imponer.

Ahora sí. Sin más preámbulos quiero contarles lo que considero la idea desacatada de este año.

Quiero colocar en el 1 del podio a la campaña de Hamby, Mediotanque.

Se que la categoría Campañas Integradas colabora. También quiero destacar cómo está contada la idea desde el caso. Sin embargo, independientemente de esto creo que se trata de una idea sin miedo, divertida, uruguayísima y con recordación.

Encontrar un elemento tan nuestro que preste corazón a una campaña (un mediotanque, está buenísimo), resolver cada ejecución de forma creativa y generar conversación es lo que me da la pauta que estamos frente a una idea destacada. Me gusta y me divierte.

Por otra parte me gustaría dejar una mención especial para la categoría VP con su pieza destacada : PARCHE para Macro Mercado.

Me encanta el trabajo que vienen ejecutando para este cliente. Viene siendo una serie de comunicaciones disruptivas, sorpresivas. Y esta idea no es la excepción.

Encontrar la oportunidad para darle una bajada así de clara al concepto creativo de la campaña, dar con un momento clave, que garantizaba ser una acción viral, ese es un hermoso hallazgo.

Ahora sí. Perdón por extenderme. Feliz Desachate para todos”