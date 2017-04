Predicciones 2017 – Idea del Año (Anunciantes)

Llegó el momento de compartir las Ideas del Año para algunos de los principales anunciantes de nuestro medio. Es por eso que contamos con el gusto de recibir las opiniones de Viviana Pérez, por CCU, Diego Costa, por Librería Pocho y Stephanie Estevez, por Unilever Uruguay.

Con ustedes, sus opiniones:

Viviana Pérez



MEDIO TANQUE DE HAMBY: Una resolución brillante a un Brief de ANIVERSARIO que podría haber pasado desapercibido.

Me parece fantástico que creativos y principalmente anunciantes apuesten cada vez más por campañas 360°, en la que los mismos consumidores se vuelven protagonistas de las historias. Es súper positivo que se explore el camino del humor y cada vez más surjan campañas que invitan a los propios consumidores a empatizar con las marcas de forma simpática y real.

Ideas como estas, hacen que el mensaje trascienda, que el público se sienta identificado y motivado a viralizar los contenidos. Un claro ejemplo de que se pueden hacer cosas alucinantes, de alto impacto, con poco presupuesto. Más de uno, al igual que yo, se debe de haber reído con la propuesta y debe de haber identificado a ese alguien “tan especial”, digno de merecer ese tremendo Medio tanque.

Diego Costa:

“Entiendo que me escape un poco del criterio, porque el concepto es la mejor idea. Tal vez no sea la mejor idea, pero si me gusto la idea que le dio al medio, transformar algo estático en una movida mas compleja. Es la que mas me gusto, en general, hay otras que también me parecieron buenas pero esta me pareció la mas cerrada”



Stephanie Estevez:

“Le daría un voto a la Promo de San Roque y a las Radios de Hamby. En el caso de San Roque, juzgándola dentro de Promo, creo que la idea tiene un buen nivel muy parejo en varias áreas, ya que parte de una buena idea promocional, un buen concepto y una ejecución disfrutable, relevante y divertida.

La única carencia que le encuentro es la baja vinculación con San Roque, ya que podría haber sido firmada por cualquier otra empresa, pero analizándola como Promo, ya que es la categoría en la que compite, creo que logra originalidad y atractivo en un rubro y una fecha comercial donde destacar es un enorme desafío.

En el caso de a las radios de Hamby, creo que logra una campaña con una ejecución muy disfrutable, con un guion y una actuación de excelente nivel y que además se basa en una idea interesante, novedosa y divertida.

Creo que el mayor mérito es de las radios en sí mismas y no de la acción promocional de regalar 10 medio tanques, que si bien es correcta, no la consideraría digna de ser premiada. Esto hace que las radios tengan aún más valor ya que aportan enorme destaque y disfrute a la acción, que de lo contrario seguramente hubiera pasado inadvertida. En resumen, las radios aportan mucho a la idea central de la promo y siento que ese mérito es muy destacable.

