Predicciones 2017 – Ganadores de Promo

Y llegó el momento de anunciar los ganadores de la categoría Promociones.

Este año el honorable jurado estuvo presidido por Laura Blois (Go) y acompañada de Matías Salisbury (Patria), Marcelo Baruffaldi (Perfil), Alfonso Delfino (Plutón) y Guillermo Giordano (Brother).

Respecto a los resultados, Laura tuvo las siguientes palabras:

“Tengo mis predilectas. Me quedo un poco decepcionada, porque creo que en la tanda hay muchas más piezas promocionales que estas que aparecen acá. Seguro estarán inscriptas en otras categorías. Y esto por otro lado me divierte mucho, porque Promociones suele ser una categoría despreciada por todos, que da tantas alegrías a los consumidores y genera tanto valor a las marcas como cualquier campaña institucional o más. En fin.

Concretamente para jurar estas piezas, creo que valoraría mucho desde qué lugar se paran los profesionales que trabajaron en ellas. Es tan importante pensar un buen premio, como pensar la experiencia por la que podemos llegar a este premio. La comunicación con la que cuenta la promo también es importante. En algunos casos, no me queda tan claro cómo fueron comunicadas al público estas promos. Y en otros, está clarísimamente presentado y separada cada cosa: Insight, premio, comunicación, etc.

Por eso evalué mejor a aquellas piezas que lo cuentan con claridad y no hacen tanta trampa a la hora de contar el caso. Cuando una promo se defiende con la realidad (aunque sea modesta) es porque es verdaderamente buena.

Me pasa que en algunos casos no está del todo claro en el caso quién es el beneficiario del premio y el resultado de la explicación es un poco confuso.

Hay buenas ideas de premios. Hay ejecuciones con mayor y menor presupuesto. Elijo las que me sorprenden porque si fuera consumidor de categoría, me idenfitificaría y participaría sin dudarlo”

PROMO

ORO: San Roque – Perfume (Gurisa)

PLATA: Dog Chow (Publicis)

BRONCE: Life Films – Avant Premiere (Patria)

FINALISTA: Pulso (Cámara)