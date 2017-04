Predicciones 2017 – Ganadores Campañas Integradas

Y llegó el momento de anunciar los ganadores de una de las categorías más importantes. Saber cuales fueron las Campañas Integradas más importantes del año. Una tarea que fue presidida por Marco Caltieri (La Jolla Films), acompañado de Esteban Barreiro (Publicis), “Chaleco” Gómez (The Electric Factory Group), Fernando Cachón (Y&R) y Diego Paz (Key).

Respecto a los resultados de la categoría, Marco nos regaló las siguientes palabras:

“Creo que esta categoría es una de las que más sufren el presente de nuestra industria. Pocos trabajos logran desarrollar un concepto a lo largo de varios medios, de manera integrada. Se ve en la calle, en el año. Menos aún son inscribibles en un festival. Esto tendrá explicaciones para cada uno. Tiro las mías: la caída en desgracia de algunos medios, la sensación de que digital es todos los medios a la vez y se basta solo, los presupuestos. Y la falta de ejercicio en esta categoría, que no hace mucho era la prueba de la diferencia entre la aplicación de una idea poderosa y una ocurrencia. Todos los jurados sentimos que son pocos los trabajos inscriptos que cumplen con lo que es una campaña integrada.

Por otra parte, modestamente, creo que esta categoría está atacada desde adentro. La casi exclusividad de inscripciones en “Campañas Multimedios” está a cargo de las 5 agencias que se ven definiendo el título “Agencia del Año”. Desde que el Desachate incorporó este premio, “Agencia X es la mejor del Desachate” es el titular más buscado del día siguiente del Desachate. Con lógica, espíritu competitivo y racionalidad a la hora de los negocios por parte de los involucrados. Pero con esa decisión, la de tener una agencia del año, convertimos un momento de grandeza de la publicidad uruguaya (la introspección, la autocrítica, la reflexión) en un titular de prensa que compite con otro parecido en Octubre. El festival del Desachate está siendo a la Campana de Oro lo que la Copa Sudamericana es a la Libertadores.

Está buenísimo salir campeones. Pero el camino, la recompensa, etc. Estamos reduciendo un encuentro a un festival.

Entonces, este jurado votó, sumó y dio un oro, un plata y un bronce. Un jurado internacional tal vez deje desierta esta categoría, o entregue un bronce aislado. También me gustaría marcar disenso en esto, con el festival como suele salirnos: a mí me gusta un festival que entrega premios y no inexplicados reglazos en los dedos. Si el jurado es local, podemos juntarnos y decir “más allá de los premios, está complicada la categoría campañas integradas”.

Cómo odio cuándo dicen “Feliz Carnaval” en Carnaval.

Más breve no puedo. Feliz Desachate para todos”

CAMPAÑAS INTEGRADAS

ORO: Hamby – Mediotanque (Gurisa)

PLATA: Jupiter – Funeraria (Plutón)

BRONCE: Movistar – Minesotta (Publicis)