POSTER: una revista que quiere ser y todavía no es.

Dicen que no hay que contar las cosas antes de que pasen, porque si no quedan en la nada y no suceden. Dicen… o por lo menos es algo que me repite mi abuela siempre.

En este caso, y te pido perdón abuela (a veces lee los posteos), lo voy a decir, porque para que pase es necesario contarlo.

Hace un tiempo, con varios amigos de distintas agencias se nos ocurrió hacer una revista de distribución gratuita. Una revista que trate temas como: música, diseño, arte, publicidad, boludeces de internet, videos bizarros, cine, fotografía, etc. Una revista que revalorice esas cosas populares que son temas de conversación de muchos. Así nació la idea de hacer POSTER.

P O S T E R es una revista que quiere ser y todavía no es, porque para que funcione necesita del aporte de todos. Es una revista colaborativa, de cowork.

¿Cómo es eso? Nuestra idea es lanzar un número por mes que trate un tema global; y ese tema lo vamos a desarrollar en distintos segmentos de la revista: entrevistas, notas, una ilustración, un cuento corto, recomendaciones de películas, bandas de música o cuentas de Instagram, análisis de series, etc. El formato de la revista va a ser 1 hoja única en A3, doblada en partes iguales de A6. De un lado va a tener las distintas secciones y del otro un poster de un artista (fotógrafo, ilustrador, diseñador, creativo, etc) que quiera ser la tapa de ese mes. Por eso decimos que es una revista colaborativa. Una vez por mes, el que quiera podrá ser tapa de P O S T E R con su creación inspirada en el tema global.

Más allá de hablar de los temas que nos gustan, nuestra idea es difundir la cantidad de artistas o talentos uruguayos que hay y que a veces no se les da un espacio para mostrarse.

Los primeros tres temas y números que vamos a lanzar son FINAL, DROGA y FAMILIA.

Si te copa y te querés sumar (o ya tenés algo hecho que cierre con estos temas) mandanos lo que quieras a elmaildeposter@gmail.com. Puede ser un cuento corto, una ilustración, una foto, un análisis de una película, lo que sea que creas que puede aportar y te gustaría mostrar.

Hay cosas que se tienen que hacer solo porque nos gusta hacerlas, nada más.

Arriba!