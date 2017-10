La marca más difícil de vender: Vos mismo

Los publicistas somos especialistas en vender cosas. Creamos estrategias para que nuestros clientes vendan más, o para hacer más atractivos sus productos y servicios a sus públicos objetivos.

Pero, ¿qué pasa con nosotros mismos? ¿Nos sabemos vender? Muchas veces te pasa que vas a una entrevista y te hacen preguntas que te descolocan, como ¿Cuál es tu mayor fortaleza y tu mayor debilidad? ¿Dónde te ves de acá a 5 años? Y en esa sarta de cosas tu cerebro entra en un corto circuito mientras intentás descifrar cuál es la mejor forma de contestar para que tu respuesta parezca sincera, pero a su vez te deje bien parado, y haga que te contraten.

Pero muchas veces no es en ese momento en que te tenés que lucir, sino antes, cuando mandas el curriculum, carpeta o trabajos. Porque ahí no tenés ni idea de quién lo va a ver, cómo lo va a recibir, o en qué situación y estado de ánimo. Entonces tenés que matarte para que la persona que lo reciba no solo tenga ganas de abrir el transfer que le mandaste o behance, sino que también lo que vea le llame la atención.

Y ahí empieza el desafío. A ver vos, publicista que todo lo podés y que sabés como vender cualquier cosa. ¿Cómo te auto-vendés?

Un ejemplo que me pareció bueno fue de una dupla de creativos peruanos que hacen publicidad en instagram.

Esta dupla es reconocida a nivel internacional, y han trabajado en lugares como McCann New York, Wieden+Kennedy Amsterdam, Saatchi & Saatchi Singapore, y Saatchi & Saatchi Perú.

Lo que me parece interesante de ellos, aparte obviamente de su trabajo y su experiencia que hablan por sí solos, es la forma en la que eligen mostrarse. No son un portafolio más en internet, son una marca. Para empezar, podemos acceder a su página web, donde los conocemos un poco más, así como lo que han hecho y dónde:

http://www.lanfrancocordova.com/about/

Por otro lado, utilizar instagram, y hacer pauta. Esto me parece sumamente inteligente, ya que no se conforman solo con mostrarse a nivel profesional con una carpeta, sino que teniendo esta cuenta se los puede conocer a ellos, cómo son, y además de eso lo utilizan para mostrar los logros que han ido teniendo.

Otro ejemplo que me pareció divertido fue el de un redactor, que decidió hacer publicidad en google para aquellos directores creativos que se autogoogleaban. Mirá lo que pasó:

Por otro lado hay un caso que me pareció muy original que es de un francés llamado Philippe Dubost que lo que hizo fue diseñar su página web imitando el formato de amazon y ofreciendo sus servicios como si fuera una compra en dicha página:

https://phildub.com

También hay cosas que no se deben hacer. Tenemos que tener en cuenta que al igual que nuestras marcas, con las redes sociales tenemos un nivel de exposición muy alto y cualquiera puede acceder información sobre nosotros con buscar en google, Facebook, instagram o donde sea. Por lo tanto, cuando se trata de buscar trabajo, tenemos que tener particular cuidado en la información que dejamos que se vea, sobre todo si la vamos a poner en redes sociales como linkedin. Hace unos días por ejemplo me crucé con esto y me llamó la atención:

Para empezar, ya me parece un poco mucho autodenominarse influencer, ya que eso es algo que lo definen otros, no uno mismo, además de que es una sobrepromesa. Es más o menos como decir que si posteás una foto de un producto en tu instagram mucha gente lo va a ver y lo va a empezar a usar.

Por otro lado la cantidad de cosas que dice que hace. Creo que cuando intentamos vendernos tenemos que elegir una cosa y tirarnos a esa.

No podés ir a una entrevista y decir que sos redactor, cuentas, gráfico, planner y medios, tenés que elegir uno, de repente podés llegar a combinar gráfico y redactor, pero lo ideal es elegir. De lo contrario parece que sabés un poco de todo pero no mucho de nada. Lo importante es tener bien claras cuáles son tus habilidades y saber destacarlas y explotarlas al máximo, ya sea para que se defiendan solas vía mail o web, o presencialmente.

Para terminar quiero dejarlos pensando algo. Aquellos y aquellas que tienen agencias de publicidad, o que trabajan en una: Si tuvieran que hacer un comercial para vender la agencia, ¿Cómo sería? Y no vale poner un reel de todos sus trabajos. Pensalo como que sos un anunciante que quiere vender sus servicios. ¿Qué mostrarías? ¿y por qué tan pocas agencias lo hacen? Los dejo pensando.