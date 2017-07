La envidia del redactor

Grey Uruguay fue la única agencia local capaz de ganar un león en este 2017.

Amén y The Electric Factory estuvieron cerca, muy, pero no se les dio, porque a veces la publicidad es como el fútbol, jugás bien, pero la pelota no quiere entrar y no te llevás los 3 puntos (y un bronce vale 3, la puta madre).

Grey, una agencia que en poco tiempo se ha reconfigurado, ¡lo hizo! Y la verdad, nos puso contentos a todos, o a muchos.

Su primer león, en radio, la categoría favorita de los uruguayos. Un león nacido de la hoja en blanco, de las palabras, un león a la manufactura, al craft, al GUION.

¡Qué lindo! Qué lindo reivindicar los buenos textos, reivindicar la escritura, que se hace tan fácil alterar porque “todos sabemos escribir”.

Entrevistamos a los ganadores, a algunos, a los representantes de la agencia a los que contactamos, a Diego Lazcano, Guzmán Johnson y Gonzalo Boullosa, y a través de ellos, los felicitamos a todos los que formaron parte de este hermoso reconocimiento.

Acá la idea…

Y acá la entrevista…

1 – Ganar en Cannes, ¿qué se siente?

Guzmán- Creo que a medida que van pasando los días se va tomando más dimensión de lo que significa. Pero es un sueño cumplido, una de esas metas difíciles que te ponés cuando empezás y lograrlo está impresionante.

Gonzalo- Como director de arte, ganar con una radio lo sentí como ganarle en dobles a Federer y Nadal siendo Futbolista.

Diego: Para cualquier agencia del mundo ganar un león es algo importante, para una agencia inglesa, australiana, brasilera, para cualquiera. Para una agencia de un mercado chico con tan pocos leones en su historia, es algo muy importante. Para nosotros fue muy especial, porque desde que relanzamos Grey en Uruguay este fue el primer año que inscribíamos en festivales y ganar un león no estaba ni en los planes más optimistas.

2 – ¿Cuánta fe le tenían a Messi, andate? del 1 al 10.

Guzmán- En realidad a medida que iban pasando los festivales le íbamos teniendo más fe. Ganó en el Ojo, le fue muy bien en el Desachate y la red también le tenía fe, porque lo puso en su lista de contenders. Así que a la fe nuestra se le fue sumando expectativa con lo que iba pasando.

Gonzalo- Depende del día y la hora, el jueves viajó entre 3 y 9 durante todo el día.

Diego: La primera vez que presentamos la idea en una reunión regional nos llevamos una gran sorpresa. Los DGC de otras agencias de la región ya conocían el texto, nosotros habíamos tenido buenas repercusiones localmente pero no teníamos ni idea que gente de Colombia, Chile, Perú, ya conocían la carta. Cuando fue al Consejo Global de Grey también anduvo bien. Grey Latam la seleccionó como una de sus candidatas para Cannes. En cada instancia de la red que pasaba la idea funcionaba. A mí se me fue un poco la fe cuando vi que en el jurado no había ni un solo latino y varios asiáticos. Pensé que eso le iba a jugar en contra.

3 – ¿Qué les gusta más de la idea, su oportunismo o la ejecución?

Guzmán- Tiene un grado de oportunismo que la hace mucho más interesante y atractiva, pero su ejecución también me gusta. Un 60-40 diría.

Gonzalo- La respuesta más fácil en este caso calza perfecto. 50 y 50.

Diego: Lo que más me gusta es que muestra una forma de trabajo que estamos impulsando en Grey Uruguay, estando atentos a la coyuntura para poner a nuestras marcas en la conversación. Lamentablemente otros proyectos similares han quedado por el camino pero es una búsqueda constante. De la pieza en sí, me encanta la combinación entre el homenaje solemne y la picardía futbolera.

4.1 – ¿Tocaron mucho el guion o más bien salió de una?

Guzmán- Tuvo retoques, como cualquier idea, pero mínimos. La idea tenía que salir rápido entonces se optimizaron lo más posible todos los tiempos.

Gonzalo- Esta te la van a responder mejor Guzman y Diego.

Diego: La base estaba pronta rápido. Después se le dedicó bastante a los detalles para que el texto tenga el ritmo que necesitaba.

4.2 – ¿Cuántas tiradas le hicieron grabar al locutor? (¿le hincharon mucho las bolas?)

Guzmán- Eso lo sabe Gonza, que fue el que fue a grabarlo.

Gonzalo- Fueron 40 o 50 minutos de cambiar tonos, pausas e intenciones. La verdad que Piccinini (el locutor) le sumó mucho a la pieza.

5- ¿La sufrieron con la traducción al inglés? ¿Tenían miedo que se perdiera el acting de la versión original?

Guzmán- Sí, a ambas jaja. Tenía mucho de picardía “latina” y competir en un festival en el que no sabés cómo lo interpretará el jurado daba miedo. Igualmente en la categoría se inscribían ambas piezas (versión original y la versión traducida), eso daba más tranquilidad.

Gonzalo- Mucho.

6- ¿Cómo se festejó?

Guzmán- En mi caso fueron varios días, con amigos del ambiente, pero como es algo mucho más trascendente hasta mis amigos se enteraron qué hago por primera vez y lo festejamos, y con mi familia también. Además el viernes tuvimos un festejo oficial en Grey que estuvo muy bien.

Gonzalo- Festejos hubo varios, casi que uno por día durante toda la semana.

Diego: Se festejó mucho, como corresponde. Con un clásico uruguayo: asado, whisky y cerveza.

7- Las felicitaciones más raras que les llegaron…

Guzmán- No sé si raras, pero me llegaban mensajes muy temprano (básicamente yo estaba durmiendo jaja) de amigos y conocidos que tenían tantas expectativas como yo de lo que estaba pasando, cuando quedó finalista, en el momento de la premiación, etc. No es tan raro, pero es lindo que la gente se interese por uno.

Gonzalo- Creo que el de mi hermano que vive en México hace años. Me mandó al otro día un mensaje diciendo que venía “presumiendo de su hermano hace 24 hs” sin conocer el aviso con el que había ganado y si se lo podía pasar para “seguir presumiendo”.

Diego: Fue impresionante la cantidad de gente que se alegró por el premio. Por supuesto Diego Muñoz de 180, nuestros clientes, la red, amigos, y muchísimos mensajes de colegas de otras agencias que escribieron, llamaron, fue de las cosas más lindas de haber ganado.

8 – Fue un gran año para Grey Latam en Cannes, ¿es parte de una política regional?

Guzmán- Claramente la mejor respuesta la dará Diego, pero es una red que demuestra una unión y un interés en la región que es como una pequeña gran familia. Y eso se vio reflejado en esta edición, que fue una edición histórica para Grey Latam.

Gonzalo- La red tenía objetivos claros y los sabíamos, pero Diego va a responder mejor esta pregunta.

Diego: Grey es una red con mucho talento, con un liderazgo regional muy creativo. Desde el propio presidente de la región que es Eduardo Maruri hasta Diego Medvedocky que es el CCO regional. Además los dos son grandes personas, muy cercanos, que están para apoyar en todo momento. Este año fueron premiadas Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Chile, Argentina y Uruguay, 7 países ganaron. En general una red tiene una o dos oficinas fuertes, acá prácticamente todas contribuyeron.

9 – ¿Y ahora…?

Guzmán: Creo que ahora es el momento más desafiante, porque me lo tomo como la carrera del tenista, si en un año le va bien y gana torneos, al año siguiente los tiene que defender, que es lo más difícil. Pero supongo que estará buenísimo lo que viene.

Gonzalo: Y ahora que ya no hay festivales imposibles toca tener objetivos fuertes. En lo personal me gustaría de aquí a dos años traer otro león al zoológico de Grey.

Diego: Y ahora lo de siempre. Trabajar mucho para ser la mejor agencia para nuestros clientes.