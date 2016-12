JWT Future Trends 2016 – Las que fueron y las que no

Llega Navidad, llega Fin de Año, y con el pan dulce, los días de calor insoportables, los turrones de $20 y las sidras en botella de plástico, llega también el ya clásico reporte anual de J. Walter Thompson Intelligence – The Future 100.

Este reporte que desde hace unos años, la rama de investigación, data, insights y analytics de JWT Worldwide realiza, pretende hacer una visión al futuro próximo, vaticinando las 100 tendencias que se nos vienen.

The Future 100 hace como un repaso de las tendencias emergentes, abarcando varias categorías como la cultura, tecnología, innovación, comida y bebida, salud, lifestyle, etc.

Para el que le interese pueden bajarse el Future 100 del 2017 acá: Hacele clí acá campeón!

Como todo lo que intenta mirar hacia un tiempo que todavía no fue, no hay nada que garantice ni la exactitud ni el éxito de estas predicciones. Muchas de ellas se cumplen, algunas de ellas no.

Por eso acá en TEO preparamos un post bien publi-nerd, haciendo un breve repaso por algunas de esas trends que JWT previó en el 2015 para este 2016 que se está terminando, y le ponemos un CHECK o FAIL a lo que se cumplió y a lo que, para mí, terminó chocando.



De las 100 elegí 10. Van sin orden correlativo al del reporte.

01 – Un-tabooing womanhood

La tendencia de sacarle el tabú a temas relacionados a la intimidad de la mujer.

Pelos en la axila, menstruación, higiene íntima y otros aspectos de la femeneidad, iban a ser en este 2016 mucho más expuestos por la publicidad, los medios y las marcas.

Y sí, este año fueron muy discutidos los derechos de las mujeres. Hubieron muchos y muy grandes movimientos femeninos. Los medios estuvieron muy participativos con ello, y se vio reflejado, por supuesto, en la publicidad.

La pieza que ganó de todo, en todos los festivales, Manboobs de David Bs.As. es un intento de poner en discusión un tema íntimo de la femeneidad, haciéndole trampa al sistema para, justamente, sacarle el tabú a las tetas en las redes sociales.

CHECK!



02 -Immersive art gamming

En 2016 iban a ser tendencia los juegos de Realidad Virtual sensoriales. Juegos sin objetivos definidos, algo más artístico que por los puntos o por ganar algo.

Si bien el VR viene fuerte, todavía no pasó nada con la experiencia para los gamers.

A mediados de año salió un juego, No Man’s Sky, en el que podías navegar por “infinitos” universos, porque el juego los iba creando a medida que lo jugabas. Era todo muy inmersivo, muy artístico, muy viajado. Como lo decía la tendencia. Pero chocó. La gente se empezó a aburrir al toque del juego. Se quejaban que pasaban horas navegando por la galaxia y nunca pasaba nada. Pasó de ser la promesa del año al fail del año. Difícilmente salgan más juegos así.

Una tendencia que le podemos dar un FAIL!



03 – Silicon Valley’s next frontier: infrastructure

Decían que los gigantes de la tecnología cada vez más van mutando hacia el desarrollo de la tecnología aplicada a la infraestructura. No tanto a cosas “intangibles” como apps, redes sociales, etc.

Más que tendencia una realidad. Se venía dando desde hacía un par de años cuando Ellon Musk pasó a ser el nuevo Steve Jobs. Los autos que se manejan solos, las tejas-paneles solares, baterías para casas. Y claro, el Hyperloop, que este año se empezó a construir y parece que Dubai va a ser la primera ciudad del mundo en tenerlo.

Alto CHECK!



04 – Online Universities

A medida que los costos de las universidades suben y los modelos educacionales se ponen en custionamiento, las universidades online con otros sistemas de enseñanza van a despegar.

Emm… a no ser que los de JWT sean amigos del pelado que antes me quería vender el Open English y ahora intenta venderme el Next University, esta tendencia sigue siendo una promesa. No pasó nada respecto a eso en este año y no la veo que pase por lo pronto.

FAIL



05 – Inhalable Flavors

Los cocktails “respirables” se convirtieron en la tendencia cool de los bares de Londres.

Es como que esta “tendencia” nos la están intentando imponer desde hace tiempo, no? Hace cuanto que venimos viendo esas imágenes bien de película de gente super rara que va a bares y se conectan a un respirador, y quedan ahí tirados como re pasados pero re cool. Yo que se. Estoy muy lejos de Londres. Acá por la Ciudad Vieja se sigue yendo a La Ronda, como mucho si tas de cheto probá en Barón que hacen unos tragos riquísimos. Pero en vasito.

FAIL



06 – Natural junk food

La comida chatarra pasa a ser natural. Snacks saludables y pavaditas para picotear que ya no hacen tan mal.

Posta, el snack saludable que estamos metiendo como locos en la agencia son los chips de banana. Tan demás!

No es que estamos todos cuidando de llegar en forma al verano, pero como que ya no da matarse (a no ser que la noche anterior te hayas agarrado un buen pedo y ta, el cuerpo te pide una Whopper para estabilizar). Ahora podés ir a la góndola de picaditas de Tiendo Inglesa y ver chips de remolacha, chips de boniato, chips de quinoa, chips de lenteja, etc. Para acompañar el asado de milanesas de soja y morrones a la parrilla. Eso si, aprontá el bolsillo.

Gran tendencia, gran verdad. Gran CHECK!



07 – New Omnivores

Más del 60% de los millenials consumen con frecuencia alternativas a la carne. Cambió la relación con la carne.

Este año nos enteramos que la carne en exceso puede producir cáncer y el país entero se indignó. Pero es verdad que desde hace un tiempito se nos hizo común ver en pizarras de boliches del centro y góndolas de supermercados de barrio, las hamburguesas de lentejas. Acá es la parte en que algún vegano hipster salta a decir “yo las comía antes que fueran tendencia”. Qué bueno. Igual te aviso que ya no es más tendencia ser hipster. Recalculálo.

CHECK



08 – Virtual Reality retail

“2016 es el año en que Oculus Rift y el Morpheus de Sony finalmente van a llegar a las tiendas de retail”.

Según el reporte este año la Realidad Virtual en las tiendas iba a explotar. Varias marcas ya la habían probado en 2015: North Face, Tommy Hilfiger, The Apartment. Pero de la experimentación a la práctica real hubo un trecho.

Puede ser que el VR sea una herramienta interesante para compras online a distancia, pero meterte un casco de realidad virtual en la tienda para ver la colección de ropa que ya está en la tienda, pero en otra realidad, suena como raro, no? Seguramente en el 2017 veamos más y mejores aplicaciones de esta tecnología.

Pero esta tendencia en 2016 es FAIL!



09 – Cuba

Desde que se anunció en 2014 que se iban a restaurar las relaciones entre Cuba y USA, las marcas se lanzaron de cabeza. En 2016 va a haber una carrera de quién se mete en este nuevo mercado y quién no.

AirBnb ya se metió. Buscás para alquilar en Cuba y saltan un montón de lugares, algunos de cientos de dólares por día. Los Rolling Stones fueron a tocar a Cuba. Se está hablando de que Chanel va a abrir una tienda en Cuba… Nada más contradictorio. Si bien a nivel “publicidad” todavía no vimos ninguna idea que salga de Cuba o que tenga al país como eje, se confirmó la tendencia y seguramente se haga muchísimo más fuerte en 2017.

CHECK



10 – New face of Islamic Marketing

En el 2015 H&M usó una modelo con hijab en una publicidad de ropa. Eso llevó a pensar que en 2016 se iba a venir una nueva tendencia inclusiva de esta religión.

Nadie tuvo en cuenta que podía llegar a ganar Trump? Digo, porque eso como que lo cambió todo.

FAIL



Claro, con el diario del lunes es todo más fácil, lo se. Pero es divertido mirar para atrás y ver que era lo que se decía sobre el futuro. Siempre me divirtió eso. Como los libros de 1900 con ilustraciones de cómo iba a ser la vida en el 2000 y algo. Ja, ilusos.

Yo todavía sigo esperando mi Robotina.



Santiago Mut Creativo eléctrico en The Electric Factory. Hace poco que como lechuga. Defensor y militante por los derechos de los aliens. More Posts