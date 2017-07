Jorge Drexler – El músico que entendió las redes sociales.

Dicen que en Uruguay levantás una piedra y encontrás un músico o un empleado público. Prefiero saltearme el capítulo de los empleados públicos para hablar de música y en particular de Jorge Drexler.

Los que me conocen saben cuanto me gusta la música de Drexler. Me llena de orgullo pensar que los uruguayos tenemos un cantautor que esté triunfando en el mundo. Un músico con discos y shows de nivel internacional que logra emocionar en cada país que pisa. Un músico con una profunda sensibilidad, una técnica espectacular y un gran carisma.

La primera canción que escuché de Drexler fue Frontera, y año a año, fui devorando cada disco, en este caso, del último al primero, hasta convertirme, como tantos otros, en un seguidor de su música.

Hoy las redes sociales nos han permitido estar más cerca de los artistas. A través de múltiples canales de comunicación recibimos su contenido. Algunos artistas se han adaptado más y otros menos, lo cierto que cada vez quedan menos músicos por fuera de la red. Puntualmente creo que Drexler entendió el viejo concepto de uno de los principales teóricos de la comunicación McLuhan : “El medio es el mensaje”.

Twitter – Aquí me pongo a piar.

En twitter, Drexler además de compartir pensamientos, shows, canciones, etc. ha utilizado su cuenta para realizar una especie de “talleres de poesía” escribiendo en este formato e invitando a sus seguidores a hacerlo. Podés seguirlo haciendo clic acá.

Aplicación “N”.

Hace un par de años Drexler presentó la Aplicación “N”. Una aplicación que constaba de 3 instancias donde permitía a los usuarios generar canciones únicas combinando de manera interactiva diferentes variables. La app era muy buena desde el punto de vista de usabilidad y estética. En este video Drexler cuenta de qué se trata la aplicación lanzada con el tema “Habitación 316”.

Décimas para el Guernica – Canción colaborativa.

Drexler fue convocado para la realización de una canción con motivo de celebrar el aniversario de la obra maestra de Picasso “El Guernica”. El cantautor invitó a sus seguidores de redes sociales a escribir la canción utilizando la décima como formato aprovechando la capacidad de interacción de las redes. Recibió unas 1600 décimas, haciendo una especie de curaduría eligió 4 y este es el resultado:

Las redes como forma de colaboración.

A través de una transmisión en vivo, donde se tocaron temas peruanos, se tomó Pisco Sour y se comió Ceviche, Drexler convocó a sus seguidores a hacer donaciones a la “ONG Piura en acción” para colaborar con las víctimas y la reconstrucción de Piura, uno de los lugares más golpeadas por el desastre natural que azotó Perú unos meses atrás.

Acá pueden disfrutar de uno de los temas que se tocaron esa tarde que muchos de nosotros seguimos.

Adelantos del disco y presentación de “Telefonía”.

Ya hace algunos meses Drexler comenzó a presentar los temas de su nuevo disco “Salvavidas de Hielo” a tarvés de Facebook live e Instagram Stories. El primer tema fue “Los Puentes”, un homenaje a Leonard Cohen con un contexto muy particular: el día de la Asunción de Donald Trump. Eso que los que trabajamos en comunicación le llamamos “timing”.

La semana pasada, miles de personas presenciamos la presentación del tema Telefonía. Durante media hora, los que estuvimos viendo el acontecimiento, disfrutamos de escuchar a Drexler hablar de la inspiración de la canción y subir en vivo el video a youtube que a los pocos minutos ya tenía miles de reproducciones. Un tema que, valga la redundancia con el post, habla del presente de las telecomunicaciones y de cómo algunas cosas han cambiado tanto y otras, como el amor, los sentimientos y la forma de transmitir las ideas, tan poco.

Estamos hablando de música y como bonus track, que quizás no encaje conceptualmente con la temática de esta nota, la charla espectacular que dio en TEDxCanada. Una charla donde a través de la historia del genero poético “La décima” cuenta la historia de la canción “Milonga del moro Judío“ y de una sociedad con muchas más cosas que nos unen, de las que nos separan.

El 4 y el 5 de octubre no voy a estar en Uruguay para poder verlo. Seguro que en vez de ver el toque por sus redes la voy a ver por las de ustedes, muriéndome de envidia por no estar ahí y esperando de que llegue la próxima oportunidad de poder disfrutar de este gran artista que nos regaló Uruguay.