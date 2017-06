Horror In: una cuenta de instagram que tenés que seguir.

Cada instagram es un mundo. Cada uno de nosotros tiene un inicio de instagram diferente, que se le llena de videitos y fotos relacionados con sus intereses, fotos de sus amigos, fotos de comida. Muchas fotos de comida.

Pero entre tanta foto de tus amigos viajando y tanta foto de platos, hay cuentas de instagram que vale la pena seguir. Porque en lugar de darte un entretenimiento banal te aportan algo; cuentan historias, generan emociones, inspiran. Son arte.

Hoy les vengo a contar sobre una de esas cuentas que vale la pena seguir: Horror In. En este instagram podemos encontrar ilustraciones y animaciones originales, basadas en la temática del horror, realizadas por el diseñador e ilustrador Gonzalo Saavedra. Él, llama a estas creaciones “horrorines”.

Es una cuenta interesante porque sintetiza historias en imágenes, es una manera nueva y distinta de hacer arte. Y sobre todo, creaciones como estas hacen que tu scroll por el mundo instagram sea mucho más interesante y productivo, porque más que perder tiempo viendo cosas que no te sirven, ves cosas que te despiertan la imaginación, que te muestran nuevas formas de razonar o de hacer.

Sin más preámbulo, le doy la palabra al creador de Horror In para que nos cuente un poco más de qué se trata. Gracias Gonzalo por compartir tu trabajo con los lectores de Teo.

¿Por qué elegiste la temática del horror?

GS: Digamos que fue una elección relativamente fácil de tomar, el horror, el terror (que no son sinónimos) se nutren desde sus comienzos de la imaginación y me pareció un gran campo fértil a explorar donde los límites son casi inexistentes. En ese campo pueden convivir monstruos de 6 ojos con otros de 5 tentáculos y animales de todo tipo. En su mayoría bañados en sangre, obvio.

¿Todos hablan del horror o algo trágico, o es algo que está dado solo desde el punto de la estética?

GS: Sinceramente, me cuesta mucho ver a Horrorin como terror en su definición más clásica. Yo siento como si estuviera dibujando los malos y los monstruos de un dibujo animado. Es verdad que hay sangre, tripas y bichos que pierden extremidades, pero no lo etiquetaría como algo trágico, quizás si tragicómico, hay muchos horrorines que me dan ganas de ir a abrazarlos.

Respondiendo tu pregunta, creo que cualquiera que llegue a Horrorin va a reírse o enternecerse más que horrorizarse, así que si, puede decirse que es algo más estético e intentando aprovechar las libertades que ofrece dibujar monstruitos.

¿Todos los horrorines cuentan una historia?

GS:No necesariamente, los “horrorines” se desarrollan en un mismo universo y comparten elementos y características que los unifican (desde la paleta de colores hasta objetos que se repiten), pero no busco de manera consciente al menos contar algo, si puedo decir que se busca generar una reacción, algo más primitivo, si se quiere. Cada tanto recibo un “el de hoy me dio asco” y eso me deja contento por un buen rato.

¿Cómo complementan las ilustraciones, los textos en otros idiomas que a veces usás?

GS: Los textos en otros idiomas son casi un chiste, algunas son refranes coreanos o chinos que complementan el dibujo o cierran el concepto, pero otras son insultos o frases políticamente incorrectas traducidas en google. El incluir diferentes idiomas empezó como una búsqueda algo ingenua de llegar a más público, primero con hashtags en coreano, ruso y luego lo empecé a integrar en las ilustraciones ya que hay caracteres coreanos y chinos que son muy lindos y terminan aportando estéticamente al dibujo.

¿En qué te inspirás para hacer las ilustraciones?

GS:Las influencias más directas llegan desde el lado estético, todo el cine de terror de los años 30, el cine de terror clásico digamos, los comics de Tales from the Crypt, los libros de Lovecraft, las películas de Miyazaki, hasta Hora de Aventura y la gran serie Gravity Falls. Todo eso se suma a miedos personales y pequeños hechos del día a día que disparan alguna idea. Hay un horrorin de una abeja picando a alguien y sus consecuencias mortales para ella.

Aparte de la ilustración usás otros recursos como el collage y las animaciones. ¿En qué va? En lo que querés transmitir o en un tema estético?

GS:Originalmente el proyecto fue creado como excusa para ponerme a dibujar más, mientras rumiaba la idea me di cuenta que debía ofrecer algo más que ilustraciones para que el proyecto en sí fuese más rico y más divertido. El resurgimiento del GIF (que de por sí es una especie de muerto que revivió) me llevó a incluir pequeñas animaciones en loop que complementan mi búsqueda de hacer cada vez mejores trabajos. Al collage por su parte, desde que estudié para ser docente de expresión plástica le tomé mucho respeto, como técnica y resulta muy divertido lo que se puede lograr con ella, ya que me da la posibilidad de incluir fotos y elementos externos.

¿Hasta ahora cuál es tu horrorin preferido? ¿Por qué?

GS: Por suerte tengo varios, pero si tengo que elegir uno, puede ser “An old friend”. Es un dibujo que representa ese miedo al monstruo bajo la cama, pero a su vez tiene algo medio random, el personaje también es un monstruo que recién despierta, pero no tiene cabeza ni brazos, la idea original no era esa, pero se fue dando así, muchas veces me pasa que el dibujo me va diciendo “hasta acá”, y yo le hago caso. También me gusta como quedó dibujada la cama y los colores. Si no fuera mío lo tendría colgado en la pared. También me gustan los dos “homenajes” que hice, uno a Miyazaki luego de ver el Viaje de Chijiro por octava vez y el otro a Bill de Gravity Falls.

En definitiva Horror In es una de esas cuentas que tenés que seguir: que te mueven, te hacen pensar. Acá te dejo el link para que la empieces a seguir: en instagram

Si querés conocer más sobre el laburo de Gonzalo, podés mirar su portfolio acá: GonSaa