Hacete un tiempo para leer estos libros que recomiendan colegas

Se viene el verano y como me dijo Diego Lev colaborando con este post, “el verano nos da tiempo, y el tiempo lo que merece son buenos libros”. Por eso, hoy les traigo una serie de libros que fueron recomendados por colegas y referentes de la publicidad uruguaya. Libros que en su momento les sirvieron de inspiración (y todavía lo siguen haciendo) y que capaz nos pueden despertar alguna que otra idea.

Como siempre me gustó saber qué lee la gente, hoy me saqué las ganas y les comparto parte de la biblioteca de cuatro publicistas.

Carolina Faget, Directora de Arte de Cámara TBWA, nos recomienda dos libros en particular: El diario de Frida Kahlo y Creative Confidence.

El primero es “la cosa más preciosa”, palabras de Carito. Es un autorretrato ilustrado de la increíble artista que titula el ejemplar, en el que se cuentan los últimos diez años de su interesantísima y dura vida.

El segundo, es un libro escrito por los hermanos Tom y David Kelley, que asegura que todo ser humano es capaz de ser creativo, no existe eso de lo “no, yo no puedo”. A través de ejemplos personales, estos dos autores nos dan herramientas para desarrollar y descubrir nuestro potencial creativo para ser más productivos en nuestras vidas y nuestro trabajo.

Juan Ciapessoni, Co-Founder & Chief Creative Officer en The Electric Factory Group, nos recomienda un libro muy interesante que se llama An Astronaut’s Guide to Life on Earth (Guia de un astronauta para vivir en La Tierra), escrito por el astronauta canadiense Chris Hadfield.

El libro nos cuenta las vivencias que tuvo este aventurero espacial durante sus casi 4000 horas rodeado de estrellas y la mismísima nada. Nos enseña a pensar como un astronauta, cambiando completamente la forma en la que vivimos nuestra vida en la Tierra. El libro subtitula de la siguiente manera: “Lo que ir al espacio me enseñó de la ingenuidad, la determinación y estar preparado para cualquier cosa”.

Además de este increíble libro, Chris Hadfield hizo lo que para mí es uno de los mejores covers de Space oddity (David Bowie), y no lo digo por cómo canta, sino por lo increíble que es la situación en sí.

Manuel Amorín, Director General Creativo de Corporación Thompson, nos recomienda lo que para él es “el libro del año”: The Inevitable, de Kevin Kelly.

En este libro, el fundador de la revista Wired, analiza las 12 fuerzas tecnológicas que van a guiar y dar forma a los próximos 30 años. A partir de esto, asegura que mucho de lo que va a pasar en estas tres décadas que vienen, va a ser prácticamente imposible de evitar.

En esta interesantísima charla comenta su libro y habla acerca de estas 12 tendencias.

Por último, Diego Lev, Director General Creativo y Socio de Notable, cierra con tres géneros.

Como redactor, recomienda ampliamente leer poesía, considerándola muy útil para aprender a “ubicar las palabras”. En particular cita a tres poetisas uruguayas: Nancy Bacelo, Circe Maia e Idea Vilariño, y nos pasa el pique de que sus obras completas están editadas en unos pocos tomos y están en la mayoría de las librerías.

Sobre creatividad y espiritualidad, nombra el libro Atrapa el Pez Dorado del famoso e increíble director de cine David Lynch.

En su libro “nos enseña el panorama de su método creativo como artista; su estilo personal, los beneficios de la creatividad y la práctica de la meditación como eje principal en todas estas actividades. Lynch explora y explica la experiencia de bucear y cazar las ideas como si se tratara de pescar.” (Fuente).

Por último, su lado de redactor creativo vuelve a aparecer y nos recomienda la edición de Cuentos Completos de Vladimir Nabokov, uno de los mayores narradores del siglo XX. En un tomo que reúne 65 cuentos, Nabokov nos muestra su increíble técnica y creatividad a la hora de escribir y narrar.

Antes de terminar quiero darle las gracias a estos cuatro profesionales por haberme dado una mano con este post (haber salvado la plata), compartiéndonos un poco de su biblioteca.

De yapa, dejo este libro escrito por Adam J. Kurtz que se llama 1 Page at a time.

Un libro de esos que te invita a escribir en sus páginas y a hacer cosas “raras”, pero que me llamó la atención porque tiene 365 páginas, obligándonos a hacer una cosa por día. Así que el primero de enero empiezo y ya en algún otro post les contaré.