El “year in review” de Teo: las ideas del año.

Pasamos mediados de diciembre, estamos en plena bajada. Ya se fue el año.

Es el momento en el que lo que no hicimos hasta ahora no lo vamos a hacer, pero también es cuando hacemos nuestro balance personal de todo lo que pasó (además de plantearnos promesas y dietas para el próximo año, que ya sabemos que no vamos a cumplir).

Igual que nosotros, grandes compañías como Facebook, Behance, Google, Twitter, YouTube, etc., que forman parte de nuestra vida diaria también lo hacen. Así que no podía faltar el balance de Teo. Por eso vamos a hacer un “year in review” de lo que fue para nosotros este año lleno de buenas ideas.

En 2016 hubieron muchos temas que dieron que hablar: la lucha por la diversidad, la violencia, la paz, los JJOO, las elecciones de EEUU, refugiados, la contaminación, el fútbol y una larga lista de la que muchas marcas se agarraron para llevar adelante tremendas ideas y brillar en los festivales más reconocidos.

Acá va lo más destacado del año:

Tetas x tetas.

Macma.

David Buenos Aires.

Be true to your pleasure.

Magnum.

LOLA MullenLowe

Baligrafo.

Ministerio de educación de Colombia.

McCann Worldgroup Colombia.

McWhopper.

Burger King.

Y&R New Zealand.

Brewtroleum.

DB Breweries.

Colenso BBDO/Proximity New Zealand.



We are the Superhumans.

Channel 4.

4creative.

Live Logo.

INEC – Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Maruri.

The Next Rembrandt.

ING.

J. Walter Thompson Amsterdam.

Van Gogh BnB.

Art Institute of Chicago.

Leo Burnett Chicago.

Edible Six Pack Rings.

Saltwater Brewery.

We Believers.

Blind Cap.

Samsung.

Cheil España.

Rule Yourself.

Under Armour.

Droga5.

Justino.

Lotería de Navidad.

Leo Burnett Madrid.

Unfairy Tales.

UNICEF.

180LA.

The Alphabet Of Illiteracy.

Project Literacy.

FCB Inferno.

Y podría seguir con muchas más, pero este post sería eterno. Así que los invito a comentar, además de éstas, cuáles ideas dieron que hablar este año para ustedes.

