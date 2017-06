El surrealismo animado de Terry Gilliam

Hace tiempo que tenía ganas de compartir algo sobre los Monty o sus integrantes, y por suerte llegó el día. Hoy voy a contarles sobre cómo eran hechas las animaciones que creó Terry Gilliam, que marcaron una época en la TV británica y que luego se replicaron en todo el mundo. Pero antes de avanzar en la técnica, les hago una pequeña introducción sobre los Monty Python`s.



Monty Python’s Flying Circus fue una serie de televisión británica creada en 1969, protagonizada por los humoristas Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones y Michael Palin, que se basaba en sketches que, partiendo de situaciones totalmente absurdas, criticaban e ironizaban a la sociedad británica de la época. Una de las características de la serie, y la razón de este post en Teo, es la genialidad de la técnica de creación de las animaciones que se intercalaban entre los distintos sketches. En ese entonces, dichas animaciones eran surrealistas, geniales, irreverentes -y lo siguen siendo-.

Después de conocer al humorista John Cleese en Nueva York, Gilliam se integró al grupo de Monty Python, inicialmente para hacer animaciones, aunque después realizó papeles memorables.

Al describir la estética de las animaciones de Monty Python, Gilliam en una entrevista dijo: “Era casi cualquier cosa en que pudiera poner mis manos, gratuita o barata, y que pudiera cortar y cambiar de lugar”.

Sus animaciones se componían de collages de imágenes, fotografías recortadas, dibujos y diseños creados por el propio Gilliam, que los unía de forma artesanal. No, en los setenta no había Illustrator, ni Photoshop, ni After Effects, ni nada de nada. Las personas eran insertadas en cuerpos de animales, los ojos de una papa son absorbidos por la televisión, un enorme pie baja del cielo periódicamente para aplastar a las personas debajo.

Aquí comparto un video en el que el propio Gilliam nos muestra cómo hacía estos trabajos







Terry Gilliam es actor, animador, dibujante de historietas y director de cine. Nació en Estados Unidos y dirigió películas como Doce monos, Brasil, Miedo y locuras en Las Vegas, El imaginario del Doctor Parnassus, Monty Python y El Santo Grial.

Web: www.terrygilliamweb.com

Los Monty Python fueron un grupo británico de humoristas creadores de un estilo de humor basado en el surrealismo y lo absurdo. Su mítico programa Monty Python’s Flying Circus se emitió en la BBC durante únicamente 5 años, desde el 69 hasta el 74, pero permanece en la mente de mucha gente como uno de los mejores programas de humor que se han hecho nunca.

Web: www.montypython.com

