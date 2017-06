Cannes Lions is in the air: acá algunos de los leones que están rugiendo.

Cuando se acerca Cannes Lions empezamos a ver un montón de ideas de esas que nos llenan de envidia. Y cuando llega la premiación, llega el repaso de ellas. Muchas obviamente arrasan con todo, pero lo lindo es descubrir las no tan obvias, esas que todavía no habíamos visto o que no fueron tan mediáticas. Como a los que nos encantan las ideas, también nos encanta verlas una y otra vez, acá van algunas de las ganadoras (de las más vistas y las no tanto) de Health, la primer categoría premiada.

Meet Graham

Cliente: Transport Accident Commission Victoria

Agencia: Clemenger BBDO Melbourne

La estrella de la categoría. Es de esas piezas que cuando la ves por primera vez, decís esto va a ganar de todo. Y ya empezó ganando el primer Grand Prix de Cannes Lions 2017.

Una idea que da un giro a la forma de prevenir los accidentes de tránsito, no busca mostrarnos gente en silla de ruedas, ni sufrimiento, ni va por el lado emocional, no nos hace pensar que alguien nos espera en casa. Es una cachetada de conciencia, simplemente mostrándonos como luce la única persona capaz de sobrevivir a un accidente de tránsito. El mensaje es claro, somos absolutamente débiles ante un accidente.

The World’s Biggest Asshole

Cliente: Donate Life

Agencia: The Martin Agency

Esta idea la vi por primera vez hace poquitos días y me gustó mucho. Un encare distinto para hablar de la donación de órganos con un concepto jugado para un tema delicado: “incluso un sorete puede salvar una vida”. Te cuenta algo real, el mundo está lleno de personas hijas de puta como el personaje. Es una historia bien contada, que te saca alguna sonrisa por el camino y termina dando un mensaje que está buenísimo, para reflexionar. No apela a la bondad, al querer ayudar, no te invita a ser una buena persona por donar, se la juega a decirte que podés ser todo lo basura que quieras en la vida y aún así, cuando te mueras, podes dejar algo bueno.

Last Call

Cliente: Corporación del trasplante

Agencia: Raya

Siguiendo con las ideas de donaciones, esta idea la vi por primera vez en la lista de ganadores de Cannes. Se llevó un Bronce en Digital, plataformas web. A diferencia de la anterior, va directo al corazón, pero no al del donante, ya que ese no es el problema, en Chile todos son donantes. El problema es cuando la persona muere, el 50% de las familias deciden no respetar la voluntad del donante y por lo tanto no donar sus órganos. Raya se metió en esa decisión con una última llamada, una idea que me pareció muy creepy, pero que sin duda logra el efecto en la familia.

Potatoes on Mars

Cliente: CIP + The Internatonal Potato Center

Agencia: Memac Ogilvy

Esta idea ganadora de un Oro en PR te vuela la cabeza. Para demostrar que una simple papa puede salvar vidas, se fueron al extremo de recrear junto con la NASA, todas las condiciones del suelo de Marte y plantaron una papa a ver si crecía. Y creció. El mensaje es claro, si una papa puede crecer en Marte, puede crecer en cualquier lugar de la Tierra.

Immunity Charm

Cliente: Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Public Health

Agencia: McCANN HEALTH, New Delhi / McCANN WORLDGROUP INDIA, Mumbai

Esta idea que ganó un Bronce en Creative Data, tiene un hallazgo que está buenísimo para visualizar data. En Afganistán los médicos no cuentan con el historial de vacunas porque no hay recursos para llevar esos registros actualizados, a eso se le suma el problema de que existe un prejuicio en las vacunas y muchos niños no las tienen completas. Para solucionar esto encontraron un elemento tradicional, un amuleto que se le pone a los niños para alejar las fuerzas del mal, y lo usaron para alejar a las enfermedades.

Chasing The Dragon

Cliente: Surf Shack

Agencia: Y&R South Africa

Una escuela de surf que se mete con un tema que parece estar muy lejos de su mundo. La rompe con un concepto jugado que dice algo como: la cura de una adicción es otra adicción. Un film con un texto de la puta madre, ganador de un león de oro.

VR Vaccine

Cliente: Hermes Pardini

Agencia: Ogilvy & Mather Brasil

Una idea que combate el miedo con entretenimiento a través de la realidad virtual. Crean un mundo que convierte a los niños en héroes y donde el pinchazo de la vacuna deja de ser dolor, para ser el momento en el que les están dando un poder.

Estas son solo algunas de las ideas ganadoras de Health, que seguro van a arrasar en otras categorías. Obviamente hay muchas otras que están buenísimas pero no iban a entrar todas en este post, así que les recomiendo que se hagan un tiempito para vicharlas: Health and Wellness

Todavía quedan muchos leones para disfrutar y en Teo vamos a seguirlos muy atentos 😉