Cannes 2017 – Circus Grey: Una canción de amor ¿Escrita por un asesino?

Hace unas semanas terminó el festival de publicidad más importante del año, y sigue dando de qué hablar. Este año la verdad que hubo de todo, piezas que te hacen sentir que todas tus ideas son chiquititas, y otras que te hacen dudar un poco de la forma en que se seleccionan los ganadores.

Todos sabemos que en los festivales publicitarios existen los truchos, esas ideas que están maquilladas para ganar premios. Pero uno hace la vista gorda, trata de rescatar lo bueno y de pensar en que en realidad lo que se está premiando son las ideas, la intención. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estas ideas, truchos, “retocadas”, o como se las quiera llamar, tergiversan algo de la realidad y afectan el afuera?

Una de las ideas más premiadas del año, con 5 leones de oro y dos de plata fue la de la agencia Circus Grey de Perú: “A love song written by a murderer” (Una canción de amor escrita por un asesino).

Para los que no la vieron, acá está el caso:

Es una de esas ideas que la ves y decis pah, que viaje. Realmente te genera algo y te llega.

A dos semanas del festival, empezaron a salir a la luz cosas increíbles sobre este trabajo, y no estamos hablando de un dato retocado, sino de algo mucho más profundo. Un artículo en la página Altavoz, revela que hay datos de la historia que no son ciertos.

Ni bien se publicó el artículo, tanto la agencia como el anunciante salieron a decir que el contenido de este artículo era falso, y que todos los datos presentes en el caso eran verdaderos. (Pueden ver lo que contestaron acá: https://goo.gl/rcQbVd)

Sin embargo, Altavoz siguió investigando e indagando hasta encontrarse con lo que parece ser la verdad.

Para empezar, en el caso te describen que la canción, fue una transcripción “letra por letra”, de la carta original, cuando en realidad el total de palabras usadas sacadas de esta fueron 18 de 248 que componían la carta original (que en realidad era un correo electrónico). Este se le reenvió al cantante para que la usara como “inspiración” lo cual no tiene nada que ver a afirmar que es una transcripción letra por letra.

En segundo lugar, el caso afirma que recién después de que la canción se convirtiera un hit y sonaba en todos lados fue que salió con el video del cantante contando la verdadera historia detrás de ella. Sin embargo, las mismas personas que comenzaron la investigación, (la gente de Altavoz) pudo hablar con el cantante, quien afirmó que no tenía idea de cómo se había presentado el caso a Cannes y que dijo que sabe que no es verdad que la canción fue un hit y que eso lo avergüenza y lo apena. Incluso en el día de ayer, Diego Dibos subió un post hablando sobre el tema:

Por otro lado, una de las cosas que más genera impacto en cómo está contado en caso, es que parten de la base de que es un caso real, donde ocurre un feminicidio, luego de que una mujer le diera una segunda oportunidad a un hombre que abusó de ella pero le pidió perdón. Sin embargo, hoy sabemos que no solo la mujer sigue viva, sino que además, sigue siendo acosada por su ex marido, quien además, no está preso. Un error grande. Decidieron decir que la mujer había muerto, para que el caso tuviera una mejor repercusión en el festival.

Podés leer la investigación completa de altavoz acá: https://goo.gl/ykQbCu

Más adelante el Director Creativo Gómez de la torre admitió no saber con certeza si el feminicidio había pasado o no. Además, según él confió en lo que le decía el cliente, sin investigar por su lado.

Entonces acá se abre el debate. ¿Hasta dónde se puede pulir una idea para presentarla a los festivales? ¿Hasta dónde está bien o mal? Yo creo que la palabra final la tiene la gente. Si a un jurado le encantó y te dio un premio, pero la gente nunca se enteró de la existencia de su campaña, entonces nuestro trabajo fracasó. Sobre todo si estamos trabajando para una ONG como Vida Mujer y tratando una temática social tan preocupante. Tuviste tremenda idea, felicitaciones! ¿Y?

En este caso, tuvo más repercusión lo que pasó en Cannes que la pieza en sí, esto lo podemos ver en los comentarios de la gente en redes sociales, donde no solamente les parece molestar el hecho del feminicidio, y la transcripción, sino que muchos cuestionan también la relevancia de la figura del cantante en su país.

Twitter:

Facebook:

Podemos entrar en discusión de qué tanto genera este comercial a nivel comunicacional, invención de feminicidio y retoques aparte. Entonces muchos podrán decir que en realidad lo que se buscaba era generar conciencia sobre el problema, poner en boca de la gente el problema y generar impacto, y eso no está mal. Sin embargo, el problema es ponerle color y decir “transcripción letra por letra”, una mujer que fue asesinada”.

En tal caso, se podría haber contado la historia de otra manera, diciendo que la carta se creó con fragmentos de cartas de hombres que abusaban de sus esposas, como lo que hizo esta misma agencia hace dos años con el libro “no mueras por mí”. Tampoco era necesario decir que la mujer murió si no fue así, bastaba con marcar el punto de que las personas que cometen violencia también pueden convencerte con sus palabras.

¿Y ahora, qué pasa? No sé si el jurado les hará devolver los leones, o si se los dejará como premio a la idea. Y vos, ¿Qué opinás? Dejamos abierto el debate, comenten, opinen, reaccionen.