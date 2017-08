Accenture Interactive. Una nueva raza de agencia.

Hoy los invitamos a conocer a fondo el mundo de Accenture Interactive. Los invitamos a descubrir qué mueve y qué persigue la agencia más grande del mundo, según Advertising Age, y la cuarta dentro de las 25 mayores redes de agencias consolidadas del mundo. Una agencia que hoy se define como una nueva raza de agencia, con un ADN innovador y varios diferenciales.

Entrevistamos a Ezequiel Arslanian y Cristiano Muniz, directores para el mercado hispano sudamericano de Accenture Interactive.

¿Cuál es el objetivo de Accenture en el escenario de hoy? ¿Cuáles son sus planes para competir con otras agencias y grupos de comunicación?

En 2001 empezamos como una incubadora enfocada en Interactive y operada de forma bastante separada del resto de Accenture. Fue recién en el 2009 que Accenture Interactive se formalizó como compañía y salió al mercado con marca propia. Así que siempre mantuvimos un espíritu emprendedor y una cultura diferente al resto de Accenture.

Nuestro objetivo a lo largo de los años ha sido ensamblar un modelo diferenciado para ayudar a nuestros clientes con sus iniciativas de transformación digital, porque sentíamos que necesitaban un nuevo tipo de socio. Somos una nueva raza de agencia: combinamos el diseño, la innovación y la cultura que nuestros clientes esperan de una agencia, con la integración, la escala y la tecnología de Accenture. Nacimos digitales. Las agencias están tratando de cambiar, pero todavía están muy enfocadas en la comunicación. Nuestro ADN tiene que ver con la experiencia del consumidor, que es básicamente toda aquella interacción entre una marca y su cliente final. La comunicación, en su sentido más amplio (contenido, medios, etc), es un eslabón más en este proceso.

¿Considera que las consultoras como Accenture van a hacer más transparente el negocio monopolizado por los grupos de comunicación?

En todos los casos trabajamos para ayudar a construir un modelo de negocio basado en variables que consideramos pilares fundamentales, uno de los cuales es la transparencia, ya sea en la generación de vínculos entre las marcas y sus clientes como en la desintermediación del proceso comercial. Nuestro objetivo es generar una experiencia de uso tan robusta, sólida y eficiente para los usuarios, que nuestra participación pase absolutamente desapercibida. Esta es la mejor manera de generar y estimular un entorno transparente.

De consultora global a brindar servicios digitales, ¿cómo explica el cambio y cómo trabaja Accenture Interactive en el mercado latino para diferenciar sus servicios de los de una agencia tradicional?

La gran diferencia de nuestra propuesta de valor es que es un ecosistema que conjuga 5 verticales: diseño de experiencia, contenido, online media, plataformas de relacionamiento, y marketing, enfocadas en la redefinición de la experiencia de usuario. Podemos trabajar de manera independiente cada uno de estos pilares, y tenemos el mejor expertise en cada uno de ellos. Pero estamos convencidos, y así lo demuestra la casuística, que la integración y la visión holística, en cuanto a la metodología, lleva a los mejores resultados.

Este ecosistema es la base de la transformación digital que muchos de nuestros clientes persiguen. Son procesos complejos, de corto y mediano plazo, que abordados de manera estratégica e integral, como comentaba antes, tiene resultados asombrosos sobre el negocio.

¿Cómo describe su equipo de trabajo, y qué diferencias un cliente podrá encontrar al compararlo con una agencia?

La diversidad de talentos, diversificación de voces y especialidades es de suma importancia para Accenture Interactive a nivel mundial; para así mantener pensamientos creativos, innovadores y únicos. Busca sumar a sus equipos los mejores talentos de distintas industrias, pero que cuenten con una misma intención: trabajar sobre enfoques innovadores a la resolución de problemas cotidianos.

Los clientes recurren a Accenture Interactive buscando la unión de tres mundos: creatividad estrategia/diseño, tecnología y estrategia de negocios. Estamos muy bien posicionados en los tres aspectos.

Interactive se encuentra conformado por equipos con modelos de pensamiento y metodologías de trabajo colaborativas; ya sean expertos en diseño de producto, científicos de datos, especialistas en medios, experience architecs, etc.

¿Cómo ve la región en términos de crecimiento de las consultoras como Accenture en sus operaciones y negocios?

América Latina es un mercado clave. La región tiene tamaño e influencia, y pronto va a representar el 10% de la población mundial. También hay que tener en cuenta el rol de digital en la vida de las personas; América Latina es el cuarto mercado más grande en mobile del mundo, con una adopción de social media que excede hasta a Estados Unidos. Posicionada a la vanguardia de digital y mobile, Latinoamérica provee insights únicos sobre nuevas tendencias de marketing instaurándose a escala global.

Festivales de publicidad. ¿Usted qué opina sobre estos y los premios? ¿Qué resultado obtuvieron tras la participación de Accenture en el Cannes, su despliegue en medios y los eventos que organizaron?

Cannes es el festival más importante de la industria. SI bien ha ido modificando su ADN, sigue generando influencia en el negocio. Diría que a esta altura es un evento de negocios, más que un festival de creatividad, sin desmerecer en lo más mínimo las ideas, que siguen siendo la base de todo. Accenture tiene cada año más presencia. Y nuestro objetivo es seguir consolidando nuestra posición, no sólo con inscripciones, premios y charlas sino también generando valor desde la intervención durante todo el festival con contenido desarrollado ad hoc.

Por último, y sobre Cannes, ¿qué opina de la acción que realizó Publicis en pleno festival de Cannes?

Es una decisión que estábamos esperando. Si no era Publicis, hubiera sido WPP, o Dentsu.

El festival está siendo cuestionado por algunas decisiones relacionadas a los premios, los jurados, etc. Algo que, entendiendo la situación de la industria, es absolutamente comprensible.

La publicidad está siendo revolucionada por los cambios profundos que se vienen dando después del impacto de la tecnología y lógicamente todo su sistema está reacomodándose. Incluido los festivales, los premios, etc. Las inversiones de los grupos en estos eventos son muy importantes, y no siempre igual de rentables. A veces es necesario hacer cierto revisionismo para entender si vale la pena seguir igual o apostar a otra cosa, como por ejemplo el desarrollo de una tecnología en el caso de Publicis, cuyo impacto tiene otras consecuencias, quizás mejores.

¿Cómo visualiza el futuro de la comunicación publicitaria en los próximos 10 años?

Creemos que en la publicidad el centro de gravedad se corrió desde el discurso hacia la experiencia de usuario, y ahí es donde nosotros y los actores que vienen de la consultoría y la tecnología podemos hacer la diferencia, trabajando sobre el ecosistema al cual hacía mención, de manera integrada y estratégica.

La digitalización está transformando totalmente la manera en que las marcas atraen e interactúan con sus clientes, y ello exige una nueva clase de agencia, con gran expertise en el conocimiento del negocio de los clientes; un robusto manejo de herramientas tecnológicas, y un profundo análisis de datos. Esta convergencia contribuye a reinventar cada aspecto de la experiencia de usuario y de cliente. Los directores de Marketing necesitan nuevas soluciones y socios que puedan aportar un pensamiento innovador, así como las capacidades para crear una cultura de disrupción y experimentación.

